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Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, сообщила о начале третьей фазы РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T01:56
2021-04-22T01:56
коронавирус covid-19
astrazeneca
великобритания
москва
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19.Ранее Valneva сообщала о положительных результатах испытания своей вакцины от коронавируса.Согласно заявлению, в ходе клинических испытаний ее сравнят от с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. Испытания вакцины Valneva будут проходить в Великобритании, в них примут участие около 4000 человек.
https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729174485.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, москва, в мире

Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19

01:56 22.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19.
Ранее Valneva сообщала о положительных результатах испытания своей вакцины от коронавируса.
"Valneva, специализированная компания, занимающаяся развитием и коммерциализацией профилактических вакцин от инфекционных заболеваний ..., сегодня объявила, что начала ключевую третью фазу клинических испытаний своей инактивированной адъювантной вакцины-кандидата от COVID-19", - говорится в заявлении компании.
Согласно заявлению, в ходе клинических испытаний ее сравнят от с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. Испытания вакцины Valneva будут проходить в Великобритании, в них примут участие около 4000 человек.
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