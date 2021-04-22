https://ria.ru/20210422/valneva-1729387347.html
Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, сообщила о начале третьей фазы РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T01:56
2021-04-22T01:56
2021-04-22T01:56
коронавирус covid-19
astrazeneca
великобритания
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19.Ранее Valneva сообщала о положительных результатах испытания своей вакцины от коронавируса.Согласно заявлению, в ходе клинических испытаний ее сравнят от с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. Испытания вакцины Valneva будут проходить в Великобритании, в них примут участие около 4000 человек.
https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729174485.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, москва, в мире