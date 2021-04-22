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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/vaktsinatsiya-1729406153.html
В МИД оценили перспективы вакцинации сотрудников ООН "Спутником V"
В МИД оценили перспективы вакцинации сотрудников ООН "Спутником V"
Россия готова предоставить "Спутник V", когда она будет одобрена ВОЗ, для вакцинации от COVID-19 сотрудников Организации объединенных наций, заявил журналистам... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:11
2021-04-22T10:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей вершинин
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова предоставить "Спутник V", когда она будет одобрена ВОЗ, для вакцинации от COVID-19 сотрудников Организации объединенных наций, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы готовы это сделать. Естественно, ооновские представители опираются на существующие правила и регламентации. Но после того, как наши вакцины окажутся в списке одобренных ВОЗ и, кстати говоря, европейским регулятором, я думаю, что это все может произойти очень быстро. И мы будем готовы представить свою вакцину, тем более что речь не идет о больших количествах. Но мы заинтересованы в том, чтобы помочь ооновцам выполнять их миссию и в том, чтобы сделать их работу более безопасной", - отметил замглавы МИД РФ.Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей вершинин, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, воз, оон, в мире

В МИД оценили перспективы вакцинации сотрудников ООН "Спутником V"

10:11 22.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова предоставить "Спутник V", когда она будет одобрена ВОЗ, для вакцинации от COVID-19 сотрудников Организации объединенных наций, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы готовы это сделать. Естественно, ооновские представители опираются на существующие правила и регламентации. Но после того, как наши вакцины окажутся в списке одобренных ВОЗ и, кстати говоря, европейским регулятором, я думаю, что это все может произойти очень быстро. И мы будем готовы представить свою вакцину, тем более что речь не идет о больших количествах. Но мы заинтересованы в том, чтобы помочь ооновцам выполнять их миссию и в том, чтобы сделать их работу более безопасной", - отметил замглавы МИД РФ.
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ВершининКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоВОЗООНВ мире
 
 
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