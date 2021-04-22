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Премьер Саксонии прокомментировал планы по закупке "Спутника V"
Премьер Саксонии прокомментировал планы по закупке "Спутника V"
Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер считает, что покупка российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет большим шансом для... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:34
2021-04-22T17:34
2021-04-22T17:34
распространение коронавируса
армин лашет
вакцина "спутник v"
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россия
михаэль кречмер
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер считает, что покупка российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет большим шансом для поддержания доверия между Россией и Германией."К сожалению, мой визит к вам очень короток, так как я должен идти на следующую встречу, на которой мы будем обсуждать покупку российской вакцины "Спутник V" для Германии. Я в этом тоже вижу большой шанс для доверия, которое таким образом поддерживается и стимулируется между нашими странами", - сказал премьер Саксонии на встрече с ректором МГУ академиком Виктором Садовничим в четверг.Ранее Кречмер объявил о планах по закупке "Спутника V" тремя частями - в июне, июле и августе - после одобрения Европейским агентством лекарственных средств.Кречмер находится с визитом в Москве. В четверг премьер-министр Саксонии встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.Ранее глава немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия, председатель правящей в стране партии Христианско-демократический союз, один из возможных кандидатов в канцлеры ФРГ Армин Лашет заявил, что выступает против предзаказа российской вакцины "Спутник V" отдельными регионами, а федеральное правительство должно после регистрации препарата заказать его для всей страны.Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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