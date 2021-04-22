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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729496464.html
СМИ сообщили о смерти двух женщин в Испании после вакцинации от COVID-19
СМИ сообщили о смерти двух женщин в Испании после вакцинации от COVID-19
Две пожилые женщины скончались в Испании вследствие заражения COVID-19 после вакцинации двумя дозами препарата от коронавируса, сообщает газета Mundo со ссылкой РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:47
2021-04-22T17:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эстремадура
испания
вакцинация
в мире
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МАДРИД, 22 апр - РИА Новости. Две пожилые женщины скончались в Испании вследствие заражения COVID-19 после вакцинации двумя дозами препарата от коронавируса, сообщает газета Mundo со ссылкой на управление здравоохранения автономного сообщества Эстремадура.Как сообщается, обе пациентки, которые были старше восьмидесяти лет, скончались в апреле. "Это первые случаи смерти от коронавируса в сообществе Эстремадура среди людей, прошедших полную вакцинацию в ходе кампании (по вакцинации – ред.), начавшейся 27 декабря", пишет издание.По данным Mundo, власти включили этих пациенток в официальный реестр скончавшихся в результате пандемии в апреле. Также в официальных списках значится еще один человек, который скончался в марте после получения одной дозы вакцины.Служба здравоохранения Эстремадуры (SES) классифицирует эти два случая смерти как "недостатки вакцинации" после получения доз вакцины компании Pfizer или Moderna. Сейчас власти расследуют, на какой день после получения второй дозы препарата произошло заражение.
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коронавирус covid-19, эстремадура, испания, вакцинация, в мире

СМИ сообщили о смерти двух женщин в Испании после вакцинации от COVID-19

16:47 22.04.2021 (обновлено: 17:19 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МАДРИД, 22 апр - РИА Новости. Две пожилые женщины скончались в Испании вследствие заражения COVID-19 после вакцинации двумя дозами препарата от коронавируса, сообщает газета Mundo со ссылкой на управление здравоохранения автономного сообщества Эстремадура.
Как сообщается, обе пациентки, которые были старше восьмидесяти лет, скончались в апреле. "Это первые случаи смерти от коронавируса в сообществе Эстремадура среди людей, прошедших полную вакцинацию в ходе кампании (по вакцинации – ред.), начавшейся 27 декабря", пишет издание.
По данным Mundo, власти включили этих пациенток в официальный реестр скончавшихся в результате пандемии в апреле. Также в официальных списках значится еще один человек, который скончался в марте после получения одной дозы вакцины.
Служба здравоохранения Эстремадуры (SES) классифицирует эти два случая смерти как "недостатки вакцинации" после получения доз вакцины компании Pfizer или Moderna. Сейчас власти расследуют, на какой день после получения второй дозы препарата произошло заражение.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭстремадураИспанияВакцинацияВ мире
 
 
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