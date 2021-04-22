Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729445545.html
Премьер Саксонии рассказал о планах закупить "Спутник V"
Премьер Саксонии рассказал о планах закупить "Спутник V"
Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер объявил о планируемой закупке партии "Спутник V" после одобрения Европейским агентством лекарственных РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:01
2021-04-22T13:20
распространение коронавируса
армин лашет
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаэль кречмер
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_0:104:3077:1835_1920x0_80_0_0_13e13c95ca2e249d3e18ddb7657ed903.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер объявил о планируемой закупке партии "Спутник V" после одобрения Европейским агентством лекарственных средств, сообщило посольство ФРГ в Москве."Премьер-министр Саксонии Кречмер объявил о планируемой закупке... "Спутник V" после одобрения Европейским агентством лекарственных средств", - говорится в сообщении посольства в его официальном аккаунте в Twitter."Мы настоятельно рекомендуем ускорить процесс одобрения до мая. Германия ведет переговоры о закупке трех партий... в июне, июле и августе. Условием для этого является быстрое одобрение вакцины EMA", - отметил премьер-министр Саксонии в своем аккаунте в Twitter.Кречмер находится с визитом в Москве. В четверг премьер-министр Саксонии провел встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.Ранее глава немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия, председатель правящей в стране партии Христианско-демократический союз, один из возможных кандидатов в канцлеры ФРГ Армин Лашет заявил, что выступает против предзаказа российской вакцины "Спутник V" отдельными регионами, федеральное правительство должно после регистрации препарата заказать его для всей страны.Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
россия
саксония
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_648ad115bc740046776451be471e33e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армин лашет, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаэль кречмер, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, саксония, москва, в мире

Премьер Саксонии рассказал о планах закупить "Спутник V"

13:01 22.04.2021 (обновлено: 13:20 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер объявил о планируемой закупке партии "Спутник V" после одобрения Европейским агентством лекарственных средств, сообщило посольство ФРГ в Москве.
"Премьер-министр Саксонии Кречмер объявил о планируемой закупке... "Спутник V" после одобрения Европейским агентством лекарственных средств", - говорится в сообщении посольства в его официальном аккаунте в Twitter.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
"Мы настоятельно рекомендуем ускорить процесс одобрения до мая. Германия ведет переговоры о закупке трех партий... в июне, июле и августе. Условием для этого является быстрое одобрение вакцины EMA", - отметил премьер-министр Саксонии в своем аккаунте в Twitter.
Кречмер находится с визитом в Москве. В четверг премьер-министр Саксонии провел встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
Ранее глава немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия, председатель правящей в стране партии Христианско-демократический союз, один из возможных кандидатов в канцлеры ФРГ Армин Лашет заявил, что выступает против предзаказа российской вакцины "Спутник V" отдельными регионами, федеральное правительство должно после регистрации препарата заказать его для всей страны.
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаАрмин ЛашетВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаэль КречмерКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetСаксонияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США восстановить инициативы по кибербезопасности
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния