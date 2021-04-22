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РФПИ договорился с египетской фармкомпанией о производстве "Спутника V"

РФПИ договорился с египетской фармкомпанией о производстве "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и египетская фармацевтическая компания Minapharm договорились о производстве более 40 миллионов доз российской вакцины... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:06

2021-04-22T11:06

2021-04-22T11:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

ближний восток

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и египетская фармацевтическая компания Minapharm договорились о производстве более 40 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в год, намерены запустить его в третьем квартале, говорится в сообщении фонда."РФПИ, египетская Minapharm и ее дочерняя структура, компания ProBioGen (Германия) объявляют о соглашении для производства более 40 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в год. Стороны намерены в ближайшее время приступить к технологическому трансферу и запустить производство вакцины в третьем квартале 2021 года", - заявили в РФПИ.На первом этапе партнеры намерены поставлять более 40 миллионов доз в год, произведенных на биотехнологических мощностях Minapharm в Каире. Дочерняя компания ProBioGen, обладающая экспертизой в области векторных технологий, производства вакцин и генной терапии, будет принимать участие в оптимизации процессов для масштабирования выпуска вакцины в дальнейшем."Партнерство с Minapharm стало первым соглашением для производства вакцины "Спутник V" в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. РФПИ создал партнерства с ведущими фармацевтическими производителями для выпуска препарата в ряде государств, при этом число стран, зарегистрировавших вакцину, достигло 61. "Спутник V" является высокоэффективной вакциной, которая пользуется доверием регуляторов по всему миру и вносит большой вклад в борьбу с коронавирусом", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник V" зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше 3 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

ближний восток

каир (город)

германия

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