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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729405025.html
В МИД рассказали, когда ВОЗ может одобрить "Спутник V"
В МИД рассказали, когда ВОЗ может одобрить "Спутник V"
Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:05
2021-04-22T10:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
тедрос адханом гебрейесус
сергей вершинин
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом."Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями", - сказал он.По словам Вершинина, после этих посещений и обмена мнениями и данными с специалистами, которые предоставляют представителям ВОЗ все необходимую информацию, мы получим включение вакцины "Спутник V" в список вакцин, одобренных Организацией для использования в экстренных ситуациях."Это, конечно, будет серьезное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения со свыше 60 странами, и еще с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире", - подчеркнул замглавы МИД РФ.Он добавил, что работа с ВОЗ идет параллельно с наращиванием производства российской вакцины, и уже через месяц мощности позволят производить десятки миллионов доз "Спутник V".Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, тедрос адханом гебрейесус, сергей вершинин, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, воз, женева (город), в мире

В МИД рассказали, когда ВОЗ может одобрить "Спутник V"

10:05 22.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
"Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями", - сказал он.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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По словам Вершинина, после этих посещений и обмена мнениями и данными с специалистами, которые предоставляют представителям ВОЗ все необходимую информацию, мы получим включение вакцины "Спутник V" в список вакцин, одобренных Организацией для использования в экстренных ситуациях.
"Это, конечно, будет серьезное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения со свыше 60 странами, и еще с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он добавил, что работа с ВОЗ идет параллельно с наращиванием производства российской вакцины, и уже через месяц мощности позволят производить десятки миллионов доз "Спутник V".
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТедрос Адханом ГебрейесусСергей ВершининКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)В мире
 
 
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