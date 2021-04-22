В МИД рассказали, когда ВОЗ может одобрить "Спутник V"
ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
"Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями", - сказал он.
По словам Вершинина, после этих посещений и обмена мнениями и данными с специалистами, которые предоставляют представителям ВОЗ все необходимую информацию, мы получим включение вакцины "Спутник V" в список вакцин, одобренных Организацией для использования в экстренных ситуациях.
"Это, конечно, будет серьезное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения со свыше 60 странами, и еще с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он добавил, что работа с ВОЗ идет параллельно с наращиванием производства российской вакцины, и уже через месяц мощности позволят производить десятки миллионов доз "Спутник V".
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.