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WSJ: Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах
WSJ: Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах
Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее вакцины от COVID-19, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T05:14
2021-04-22T05:14
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
польша
мексика
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее вакцины от COVID-19, сообщает газета Wall Street Journal.Как отмечает газета, в Мексике около 80 человек получили в клинике поддельную вакцину, выдаваемую за Pfizer/BioNTech, за приблизительную стоимость в тысячу долларов за дозу. Сообщается, что обнаруженные в Мексике флаконы были с поддельной этикеткой.В свою очередь, в Польше, как пишет газета, поддельная вакцина, вероятно, была на самом деле лекарством против морщин. Как отмечается, польские власти заявили, что фальшивую вакцину никто не успел получить.Издание подчеркивает, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований, после чего Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.
https://ria.ru/20210421/pfizer-1729337195.html
польша
мексика
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., польша, мексика, в мире

WSJ: Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах

05:14 22.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее вакцины от COVID-19, сообщает газета Wall Street Journal.
Как отмечает газета, в Мексике около 80 человек получили в клинике поддельную вакцину, выдаваемую за Pfizer/BioNTech, за приблизительную стоимость в тысячу долларов за дозу. Сообщается, что обнаруженные в Мексике флаконы были с поддельной этикеткой.
В свою очередь, в Польше, как пишет газета, поддельная вакцина, вероятно, была на самом деле лекарством против морщин. Как отмечается, польские власти заявили, что фальшивую вакцину никто не успел получить.
Издание подчеркивает, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований, после чего Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.
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Вакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Pfizer, Inc.ПольшаМексикаВ мире
 
 
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