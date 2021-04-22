https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729390576.html

WSJ: Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах

WSJ: Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах

Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее вакцины от COVID-19, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T05:14

2021-04-22T05:14

2021-04-22T05:14

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

польша

мексика

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее вакцины от COVID-19, сообщает газета Wall Street Journal.Как отмечает газета, в Мексике около 80 человек получили в клинике поддельную вакцину, выдаваемую за Pfizer/BioNTech, за приблизительную стоимость в тысячу долларов за дозу. Сообщается, что обнаруженные в Мексике флаконы были с поддельной этикеткой.В свою очередь, в Польше, как пишет газета, поддельная вакцина, вероятно, была на самом деле лекарством против морщин. Как отмечается, польские власти заявили, что фальшивую вакцину никто не успел получить.Издание подчеркивает, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований, после чего Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.

https://ria.ru/20210421/pfizer-1729337195.html

польша

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., польша, мексика, в мире