https://ria.ru/20210422/uvedomlenie-1729464932.html

Facebook запускает в России уведомления о том, как привиться от COVID-19

Facebook запускает в России уведомления о том, как привиться от COVID-19

Соцсеть Facebook начинает размещать в своей новостной ленте уведомления, которые будут направлять российских пользователей на единый портал госуслуг, в раздел с РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:27

2021-04-22T14:27

2021-04-22T14:28

распространение коронавируса

facebook

whatsapp inc.

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Соцсеть Facebook начинает размещать в своей новостной ленте уведомления, которые будут направлять российских пользователей на единый портал госуслуг, в раздел с информацией о вакцинации от COVID-19, говорится в сообщении соцсети."Там можно узнать, какие группы населения могут получить вакцину, где и как записаться на прием, чтобы пройти вакцинацию. По мере расширения доступа к вакцине у людей возникает все больше вопросов о том, кто может привиться и как записаться на вакцинацию", - уточняется в сообщении.Кроме того, соцсеть запускает новые инструменты, которые помогут людям записаться на прием и предложить своим близким сделать то же самое.Ранее в этом году Facebook запустил кампанию по распространению проверенной информации о вакцинах от COVID-19. Соцсеть стремится помочь узнать больше о возможности вакцинации."Сотрудничая с международными и национальными органами здравоохранения и используя свои ресурсы, чтобы быстро охватить как можно большее число людей, Facebook стремится помочь людям получить достоверную информацию о вакцине и пройти вакцинацию безопасно", - указали в компании.Ранее Facebook оказал поддержку Минздраву России для запуска канала в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. Cоцсеть также запустила в топе ленты новостей в Facebook и Instagram уведомления, ведущие на сайт Роспотребнадзора, чтобы россияне могли получить релевантную и актуальную информацию о пандемии COVID-19.

https://ria.ru/20210419/kovid-1728913112.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество