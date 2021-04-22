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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/uvedomlenie-1729464932.html
Facebook запускает в России уведомления о том, как привиться от COVID-19
Facebook запускает в России уведомления о том, как привиться от COVID-19
Соцсеть Facebook начинает размещать в своей новостной ленте уведомления, которые будут направлять российских пользователей на единый портал госуслуг, в раздел с РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:27
2021-04-22T14:28
распространение коронавируса
facebook
whatsapp inc.
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общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Соцсеть Facebook начинает размещать в своей новостной ленте уведомления, которые будут направлять российских пользователей на единый портал госуслуг, в раздел с информацией о вакцинации от COVID-19, говорится в сообщении соцсети."Там можно узнать, какие группы населения могут получить вакцину, где и как записаться на прием, чтобы пройти вакцинацию. По мере расширения доступа к вакцине у людей возникает все больше вопросов о том, кто может привиться и как записаться на вакцинацию", - уточняется в сообщении.Кроме того, соцсеть запускает новые инструменты, которые помогут людям записаться на прием и предложить своим близким сделать то же самое.Ранее в этом году Facebook запустил кампанию по распространению проверенной информации о вакцинах от COVID-19. Соцсеть стремится помочь узнать больше о возможности вакцинации."Сотрудничая с международными и национальными органами здравоохранения и используя свои ресурсы, чтобы быстро охватить как можно большее число людей, Facebook стремится помочь людям получить достоверную информацию о вакцине и пройти вакцинацию безопасно", - указали в компании.Ранее Facebook оказал поддержку Минздраву России для запуска канала в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. Cоцсеть также запустила в топе ленты новостей в Facebook и Instagram уведомления, ведущие на сайт Роспотребнадзора, чтобы россияне могли получить релевантную и актуальную информацию о пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20210419/kovid-1728913112.html
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353
60
facebook, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Facebook запускает в России уведомления о том, как привиться от COVID-19

14:27 22.04.2021 (обновлено: 14:28 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбъявление о проведении вакцинации в центре госуслуг "Мои документы" в ЦУМе в Москве
Объявление о проведении вакцинации в центре госуслуг Мои документы в ЦУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Соцсеть Facebook начинает размещать в своей новостной ленте уведомления, которые будут направлять российских пользователей на единый портал госуслуг, в раздел с информацией о вакцинации от COVID-19, говорится в сообщении соцсети.
"Там можно узнать, какие группы населения могут получить вакцину, где и как записаться на прием, чтобы пройти вакцинацию. По мере расширения доступа к вакцине у людей возникает все больше вопросов о том, кто может привиться и как записаться на вакцинацию", - уточняется в сообщении.
Кроме того, соцсеть запускает новые инструменты, которые помогут людям записаться на прием и предложить своим близким сделать то же самое.
Ранее в этом году Facebook запустил кампанию по распространению проверенной информации о вакцинах от COVID-19. Соцсеть стремится помочь узнать больше о возможности вакцинации.
"Сотрудничая с международными и национальными органами здравоохранения и используя свои ресурсы, чтобы быстро охватить как можно большее число людей, Facebook стремится помочь людям получить достоверную информацию о вакцине и пройти вакцинацию безопасно", - указали в компании.
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Ранее Facebook оказал поддержку Минздраву России для запуска канала в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. Cоцсеть также запустила в топе ленты новостей в Facebook и Instagram уведомления, ведущие на сайт Роспотребнадзора, чтобы россияне могли получить релевантную и актуальную информацию о пандемии COVID-19.
 
Распространение коронавирусаFacebookWhatsApp Inc.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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