https://ria.ru/20210422/ultimatum-1729386637.html
Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об ультиматуме главы МИД Чехии Якуба Кулганека и выразил мнение, что подобный тон может привести к негативным... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T01:23
2021-04-22T01:23
2021-04-22T01:23
россия
якуб кулганек
telegram (приложение)
андрей бабиш
мид чехии
алексей пушков
москва
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об ультиматуме главы МИД Чехии Якуба Кулганека и выразил мнение, что подобный тон может привести к негативным последствиям для Праги.Ранее чешский дипломат потребовал от России к полудню четверга обеспечить возвращение всех высланных дипломатов в Москву. Если этого не произойдет, министр пообещал сократить численность дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в российской столице.Сенатор подчеркнул, что считает такой сценарий недопустимым.В конце прошлой недели глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов. Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.
https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370910.html
россия
москва
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якуб кулганек, telegram (приложение), андрей бабиш, мид чехии, алексей пушков, москва, прага, в мире