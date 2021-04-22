https://ria.ru/20210422/ultimatum-1729386637.html

Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России

Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России

Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об ультиматуме главы МИД Чехии Якуба Кулганека и выразил мнение, что подобный тон может привести к негативным... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T01:23

2021-04-22T01:23

2021-04-22T01:23

россия

якуб кулганек

telegram (приложение)

андрей бабиш

мид чехии

алексей пушков

москва

прага

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об ультиматуме главы МИД Чехии Якуба Кулганека и выразил мнение, что подобный тон может привести к негативным последствиям для Праги.Ранее чешский дипломат потребовал от России к полудню четверга обеспечить возвращение всех высланных дипломатов в Москву. Если этого не произойдет, министр пообещал сократить численность дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в российской столице.Сенатор подчеркнул, что считает такой сценарий недопустимым.В конце прошлой недели глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов. Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.

https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370910.html

россия

москва

прага

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2021

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россия, якуб кулганек, telegram (приложение), андрей бабиш, мид чехии, алексей пушков, москва, прага, в мире