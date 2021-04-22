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https://ria.ru/20210422/ultimatum-1729386637.html
Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об ультиматуме главы МИД Чехии Якуба Кулганека и выразил мнение, что подобный тон может привести к негативным... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T01:23
2021-04-22T01:23
россия
якуб кулганек
telegram (приложение)
андрей бабиш
мид чехии
алексей пушков
москва
прага
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об ультиматуме главы МИД Чехии Якуба Кулганека и выразил мнение, что подобный тон может привести к негативным последствиям для Праги.Ранее чешский дипломат потребовал от России к полудню четверга обеспечить возвращение всех высланных дипломатов в Москву. Если этого не произойдет, министр пообещал сократить численность дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в российской столице.Сенатор подчеркнул, что считает такой сценарий недопустимым.В конце прошлой недели глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов. Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.
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россия, якуб кулганек, telegram (приложение), андрей бабиш, мид чехии, алексей пушков, москва, прага, в мире

Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России

01:23 22.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об ультиматуме главы МИД Чехии Якуба Кулганека и выразил мнение, что подобный тон может привести к негативным последствиям для Праги.
Ранее чешский дипломат потребовал от России к полудню четверга обеспечить возвращение всех высланных дипломатов в Москву. Если этого не произойдет, министр пообещал сократить численность дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в российской столице.
Сенатор подчеркнул, что считает такой сценарий недопустимым.
"Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв", — пояснил Пушков.
В конце прошлой недели глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов.
Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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РоссияЯкуб КулганекTelegram (приложение)Андрей БабишМИД ЧехииАлексей ПушковМоскваПрагаВ мире
 
 
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