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Зеленский прокомментировал завершение учений на западе России
Зеленский прокомментировал завершение учений на западе России
Уменьшение численности войск на границе Украины пропорционально снижает напряжение, Киев приветствует любые шаги по деэскалации ситуации в Донбассе, заявил в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-22T17:34
2021-04-23T02:04
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Уменьшение численности войск на границе Украины пропорционально снижает напряжение, Киев приветствует любые шаги по деэскалации ситуации в Донбассе, заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский."Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - написал Зеленский в Twitter.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

Зеленский прокомментировал завершение учений на западе России

17:34 22.04.2021 (обновлено: 02:04 23.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Уменьшение численности войск на границе Украины пропорционально снижает напряжение, Киев приветствует любые шаги по деэскалации ситуации в Донбассе, заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский.
"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - написал Зеленский в Twitter.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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