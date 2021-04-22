https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729507942.html

Зеленский прокомментировал завершение учений на западе России

Зеленский прокомментировал завершение учений на западе России

Уменьшение численности войск на границе Украины пропорционально снижает напряжение, Киев приветствует любые шаги по деэскалации ситуации в Донбассе, заявил в... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-22T17:34

2021-04-22T17:34

2021-04-23T02:04

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Уменьшение численности войск на границе Украины пропорционально снижает напряжение, Киев приветствует любые шаги по деэскалации ситуации в Донбассе, заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский."Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - написал Зеленский в Twitter.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729459086.html

россия

украина

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире