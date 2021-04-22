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Шойгу оценил военные учения в Крыму

Шойгу оценил военные учения в Крыму

Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму, заявил... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:03

2021-04-22T14:03

2021-04-22T14:03

россия

южный военный округ

каспийская флотилия

воздушно-десантные войска россии

сергей шойгу

безопасность

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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр – РИА Новости. Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодня на полигоне "Опук" состоялся завершающий этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боевой готовности. Войска и силы успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ Российской Федерации", - сказал Шойгу, прибывший сегодня в Крым.В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.

россия

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2021

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Шойгу прибыл на учения в Крым Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в четверг состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. 2021-04-22T14:03 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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