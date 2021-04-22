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Шойгу оценил военные учения в Крыму
Шойгу оценил военные учения в Крыму
Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму, заявил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:03
2021-04-22T14:03
2021-04-22T14:03
россия
южный военный округ
каспийская флотилия
воздушно-десантные войска россии
сергей шойгу
безопасность
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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр – РИА Новости. Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодня на полигоне "Опук" состоялся завершающий этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боевой готовности. Войска и силы успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ Российской Федерации", - сказал Шойгу, прибывший сегодня в Крым.В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.
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Шойгу прибыл на учения в Крым
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в четверг состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.
2021-04-22T14:03
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, россия, южный военный округ, каспийская флотилия, воздушно-десантные войска россии, сергей шойгу, безопасность