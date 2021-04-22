https://ria.ru/20210422/uchebniki-1729501796.html
Мединский прокомментировал слова Путина о содержании учебников по истории
Мединский прокомментировал слова Путина о содержании учебников по истории
Замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо, заявил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:06
2021-04-22T17:06
2021-04-22T17:52
российское историческое общество
россия
владимир мединский
владимир путин
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569784798_120:33:1500:809_1920x0_80_0_0_64ae1f2621d493641b979a62fce2a2bb.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо, заявил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве, это вызывает удивление, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию."Президент затронул наиважнейшую тему – преподавание истории, в том числе военной, в школах и вузах. Содержание некоторых учебников, издававшихся на гранты иностранных государств, не может не вызывать недоумение", - сказал Мединский."В других российских учебниках по всеобщей истории авторы считали - а кто-то и продолжает так считать, - что раз речь идет об истории зарубежных стран, то и о советско-германском фронте, об участии СССР во Второй мировой войне, мол, не нужно ничего писать. Считаю это недопустимым", - добавил он.По словам Мединского, историческое образование, как и подготовка учебных пособий по истории – "это самая ответственная задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки"."Чтобы ни в одной российской школе не было таких прецедентов, таких учебников, о котором сказал президент в своем послании Федеральному Собранию", - добавил он.Мединский рассказал, что для этого нужно сделать."Сформулировав стандарт обучения истории и отобрав лучшие линейки учебников, нужно перестать мелочно управлять школьным процессом обучения истории. Освободить учителей от бесконечной бюрократической отчетности", - сказал он.Также, по его словам, надо "дать школе максимальную свободу в выборе формы - как лучше и эффективнее донести знания детям"."Пусть учитель и директор школы вместе сами решают - что лучше преподать в классе, что - на межклассной конференции, что - рассказать, пойдя с детьми в музей, художественную галерею, а когда лучше просто показать детям историческое кино или спектакль. Ведь нет более интересного школьного предмета, чем история! Вот и нужно, чтобы так думали не только мы, родители, но и наши дети, и студенты педвузов, и сами учителя", - отметил Мединский.Он напомнил, что в последние годы комиссией во главе с председателем Российского исторического общества (РИО), директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным при участии Минпросвещения, РИО и РВИО разработан единый историко-культурный стандарт, существует несколько линеек учебников, выпущенных в соответствии с ним. Одна из них совсем недавно была подготовлена учеными РВИО и РИО."Кроме того, РВИО несколько лет назад выпустило учебник военной истории России, который уже пережил четыре издания, пользуется огромной популярностью у педагогов и детей", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html
https://ria.ru/20210422/uchebnik-1729445930.html
https://ria.ru/20201223/sssr-1590497291.html
https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600435999.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569784798_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_a2a1172c0116be24f0eaf0a0f31e1343.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское историческое общество, россия, владимир мединский, владимир путин, ссср, общество
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Замалчивать в учебниках роль СССР
во Второй мировой войне недопустимо, заявил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
.
Некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве, это вызывает удивление, заявил в среду президент РФ Владимир Путин
, выступая с посланием Федеральному Собранию.
"Президент затронул наиважнейшую тему – преподавание истории, в том числе военной, в школах и вузах. Содержание некоторых учебников, издававшихся на гранты иностранных государств, не может не вызывать недоумение", - сказал Мединский.
"В других российских учебниках по всеобщей истории авторы считали - а кто-то и продолжает так считать, - что раз речь идет об истории зарубежных стран, то и о советско-германском фронте, об участии СССР во Второй мировой войне, мол, не нужно ничего писать. Считаю это недопустимым", - добавил он.
По словам Мединского, историческое образование, как и подготовка учебных пособий по истории – "это самая ответственная задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки".
"Чтобы ни в одной российской школе не было таких прецедентов, таких учебников, о котором сказал президент в своем послании Федеральному Собранию", - добавил он.
Мединский рассказал, что для этого нужно сделать.
"Сформулировав стандарт обучения истории и отобрав лучшие линейки учебников, нужно перестать мелочно управлять школьным процессом обучения истории. Освободить учителей от бесконечной бюрократической отчетности", - сказал он.
Также, по его словам, надо "дать школе максимальную свободу в выборе формы - как лучше и эффективнее донести знания детям".
"Пусть учитель и директор школы вместе сами решают - что лучше преподать в классе, что - на межклассной конференции, что - рассказать, пойдя с детьми в музей, художественную галерею, а когда лучше просто показать детям историческое кино или спектакль. Ведь нет более интересного школьного предмета, чем история! Вот и нужно, чтобы так думали не только мы, родители, но и наши дети, и студенты педвузов, и сами учителя", - отметил Мединский.
Он напомнил, что в последние годы комиссией во главе с председателем Российского исторического общества
(РИО), директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным при участии Минпросвещения, РИО и РВИО разработан единый историко-культурный стандарт, существует несколько линеек учебников, выпущенных в соответствии с ним. Одна из них совсем недавно была подготовлена учеными РВИО и РИО.
"Кроме того, РВИО несколько лет назад выпустило учебник военной истории России
, который уже пережил четыре издания, пользуется огромной популярностью у педагогов и детей", - добавил Мединский.