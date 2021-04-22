https://ria.ru/20210422/uchebniki-1729501796.html

Мединский прокомментировал слова Путина о содержании учебников по истории

Мединский прокомментировал слова Путина о содержании учебников по истории

Замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо, заявил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:06

2021-04-22T17:06

2021-04-22T17:52

российское историческое общество

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владимир мединский

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо, заявил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве, это вызывает удивление, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию."Президент затронул наиважнейшую тему – преподавание истории, в том числе военной, в школах и вузах. Содержание некоторых учебников, издававшихся на гранты иностранных государств, не может не вызывать недоумение", - сказал Мединский."В других российских учебниках по всеобщей истории авторы считали - а кто-то и продолжает так считать, - что раз речь идет об истории зарубежных стран, то и о советско-германском фронте, об участии СССР во Второй мировой войне, мол, не нужно ничего писать. Считаю это недопустимым", - добавил он.По словам Мединского, историческое образование, как и подготовка учебных пособий по истории – "это самая ответственная задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки"."Чтобы ни в одной российской школе не было таких прецедентов, таких учебников, о котором сказал президент в своем послании Федеральному Собранию", - добавил он.Мединский рассказал, что для этого нужно сделать."Сформулировав стандарт обучения истории и отобрав лучшие линейки учебников, нужно перестать мелочно управлять школьным процессом обучения истории. Освободить учителей от бесконечной бюрократической отчетности", - сказал он.Также, по его словам, надо "дать школе максимальную свободу в выборе формы - как лучше и эффективнее донести знания детям"."Пусть учитель и директор школы вместе сами решают - что лучше преподать в классе, что - на межклассной конференции, что - рассказать, пойдя с детьми в музей, художественную галерею, а когда лучше просто показать детям историческое кино или спектакль. Ведь нет более интересного школьного предмета, чем история! Вот и нужно, чтобы так думали не только мы, родители, но и наши дети, и студенты педвузов, и сами учителя", - отметил Мединский.Он напомнил, что в последние годы комиссией во главе с председателем Российского исторического общества (РИО), директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным при участии Минпросвещения, РИО и РВИО разработан единый историко-культурный стандарт, существует несколько линеек учебников, выпущенных в соответствии с ним. Одна из них совсем недавно была подготовлена учеными РВИО и РИО."Кроме того, РВИО несколько лет назад выпустило учебник военной истории России, который уже пережил четыре издания, пользуется огромной популярностью у педагогов и детей", - добавил Мединский.

https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html

https://ria.ru/20210422/uchebnik-1729445930.html

https://ria.ru/20201223/sssr-1590497291.html

https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600435999.html

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российское историческое общество, россия, владимир мединский, владимир путин, ссср, общество