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Мединский прокомментировал слова Путина о содержании учебников по истории
Мединский прокомментировал слова Путина о содержании учебников по истории
Замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо, заявил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:06
2021-04-22T17:52
российское историческое общество
россия
владимир мединский
владимир путин
ссср
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо, заявил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве, это вызывает удивление, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию."Президент затронул наиважнейшую тему – преподавание истории, в том числе военной, в школах и вузах. Содержание некоторых учебников, издававшихся на гранты иностранных государств, не может не вызывать недоумение", - сказал Мединский."В других российских учебниках по всеобщей истории авторы считали - а кто-то и продолжает так считать, - что раз речь идет об истории зарубежных стран, то и о советско-германском фронте, об участии СССР во Второй мировой войне, мол, не нужно ничего писать. Считаю это недопустимым", - добавил он.По словам Мединского, историческое образование, как и подготовка учебных пособий по истории – "это самая ответственная задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки"."Чтобы ни в одной российской школе не было таких прецедентов, таких учебников, о котором сказал президент в своем послании Федеральному Собранию", - добавил он.Мединский рассказал, что для этого нужно сделать."Сформулировав стандарт обучения истории и отобрав лучшие линейки учебников, нужно перестать мелочно управлять школьным процессом обучения истории. Освободить учителей от бесконечной бюрократической отчетности", - сказал он.Также, по его словам, надо "дать школе максимальную свободу в выборе формы - как лучше и эффективнее донести знания детям"."Пусть учитель и директор школы вместе сами решают - что лучше преподать в классе, что - на межклассной конференции, что - рассказать, пойдя с детьми в музей, художественную галерею, а когда лучше просто показать детям историческое кино или спектакль. Ведь нет более интересного школьного предмета, чем история! Вот и нужно, чтобы так думали не только мы, родители, но и наши дети, и студенты педвузов, и сами учителя", - отметил Мединский.Он напомнил, что в последние годы комиссией во главе с председателем Российского исторического общества (РИО), директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным при участии Минпросвещения, РИО и РВИО разработан единый историко-культурный стандарт, существует несколько линеек учебников, выпущенных в соответствии с ним. Одна из них совсем недавно была подготовлена учеными РВИО и РИО."Кроме того, РВИО несколько лет назад выпустило учебник военной истории России, который уже пережил четыре издания, пользуется огромной популярностью у педагогов и детей", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html
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российское историческое общество, россия, владимир мединский, владимир путин, ссср, общество

Мединский прокомментировал слова Путина о содержании учебников по истории

17:06 22.04.2021 (обновлено: 17:52 22.04.2021)
 
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо, заявил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве, это вызывает удивление, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.
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"Президент затронул наиважнейшую тему – преподавание истории, в том числе военной, в школах и вузах. Содержание некоторых учебников, издававшихся на гранты иностранных государств, не может не вызывать недоумение", - сказал Мединский.
"В других российских учебниках по всеобщей истории авторы считали - а кто-то и продолжает так считать, - что раз речь идет об истории зарубежных стран, то и о советско-германском фронте, об участии СССР во Второй мировой войне, мол, не нужно ничего писать. Считаю это недопустимым", - добавил он.
По словам Мединского, историческое образование, как и подготовка учебных пособий по истории – "это самая ответственная задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки".
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"Чтобы ни в одной российской школе не было таких прецедентов, таких учебников, о котором сказал президент в своем послании Федеральному Собранию", - добавил он.
Мединский рассказал, что для этого нужно сделать.
"Сформулировав стандарт обучения истории и отобрав лучшие линейки учебников, нужно перестать мелочно управлять школьным процессом обучения истории. Освободить учителей от бесконечной бюрократической отчетности", - сказал он.
Также, по его словам, надо "дать школе максимальную свободу в выборе формы - как лучше и эффективнее донести знания детям".
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"Пусть учитель и директор школы вместе сами решают - что лучше преподать в классе, что - на межклассной конференции, что - рассказать, пойдя с детьми в музей, художественную галерею, а когда лучше просто показать детям историческое кино или спектакль. Ведь нет более интересного школьного предмета, чем история! Вот и нужно, чтобы так думали не только мы, родители, но и наши дети, и студенты педвузов, и сами учителя", - отметил Мединский.
Он напомнил, что в последние годы комиссией во главе с председателем Российского исторического общества (РИО), директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным при участии Минпросвещения, РИО и РВИО разработан единый историко-культурный стандарт, существует несколько линеек учебников, выпущенных в соответствии с ним. Одна из них совсем недавно была подготовлена учеными РВИО и РИО.
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"Кроме того, РВИО несколько лет назад выпустило учебник военной истории России, который уже пережил четыре издания, пользуется огромной популярностью у педагогов и детей", - добавил Мединский.
 
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