https://ria.ru/20210422/ubiystvo-1729539501.html

Суд дал 16 лет колонии главарю банды за убийство восьми человек в 1990-е

Суд дал 16 лет колонии главарю банды за убийство восьми человек в 1990-е

Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии строгого режима руководителя группировки "Кузинские" за убийство восьми человек в 1990-е, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:12

2021-04-22T20:12

2021-04-22T20:12

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии строгого режима руководителя группировки "Кузинские" за убийство восьми человек в 1990-е, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Коптевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего Андрея Кузнецова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 17.1, п. "з" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство четырех лиц, совершенное группой лиц (организованной группой) по предварительному сговору), пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, в 1993 году Кузнецов, руководивший предприятием по организации грузоперевозок на одном из московских вокзалов, создал под своим руководством банду "Кузинские".С 1993 по 1999 год участники банды под руководством Кузнецова убили восемь человек. Отмечается, что все убийства совершались для устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде.Ранее четверо участников преступной группы были приговорены к различным срокам лишения свободы.Уголовное дело в отношении Кузнецова выделено в отдельное производство в связи с заключением с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Кузнецова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20201103/tsapki-1582851104.html

https://ria.ru/20210220/arest-1598395201.html

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россия, рсфср, москва, происшествия