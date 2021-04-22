https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729544480.html

В Турции выявили более 54 тысяч случаев COVID-19

В Турции выявили более 54 тысяч случаев COVID-19

Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции составил в четверг 54 791, сократившись по сравнению с предыдущими 10 днями, сообщил минздрав... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:53

2021-04-22T20:53

2021-04-22T20:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анталья (провинция)

турция

стамбул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728881545_0:318:2816:1902_1920x0_80_0_0_ee43a4eed09edd53bde06ffb83aa9ac9.jpg

АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции составил в четверг 54 791, сократившись по сравнению с предыдущими 10 днями, сообщил минздрав страны.В пятницу суточный прирост заболеваемости показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня."Сегодня выявлено 54 791 новый случай COVID-19. Умерли 354 человека, с начала пандемии - 37 329. В тяжелом состоянии находятся 3463 больных", - говорится в сообщении.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.

анталья (провинция)

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анталья (провинция), турция, стамбул, в мире