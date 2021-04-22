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Туризм
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729534542.html
Около 70 процентов российских туристов переносят даты отдыха в Турции
Около 70 процентов российских туристов переносят даты отдыха в Турции
Порядка 70 процентов российских туристов к настоящему моменту предпочли перенести приобретенные на период с 15 апреля по 1 июня путевки в Турцию на другие даты, РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:39
2021-04-22T19:45
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
туристы
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Порядка 70 процентов российских туристов к настоящему моменту предпочли перенести приобретенные на период с 15 апреля по 1 июня путевки в Турцию на другие даты, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По ее данным, остальные 65-70 процентов путешественников перебронировали путевку в Турцию на другие даты с надеждой, что запрет будет снят."Такой низкий процент перебронировки на российские направления обусловлен не только и не столько нежеланием туристов менять средиземноморские курорты Турции на наши черноморские, сколько ярко выраженным дефицитом комфортных мест размещения на наших курортах", — добавила глава АТОР.Ломидзе считает, что акции раннего бронирования и кешбэк сыграли очень большую роль в динамике спроса на внутрироссийский продукт и, в первую очередь, раскупались четырех- и пятизвездочные отели . "В конце марта-начале апреля такие объекты были распроданы на 98 процентов. Те 15 процентов либо взяли последние места в дорогих отелях, либо удовлетворились чем-то менее комфортным", — сказала она.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором.
https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html
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Около 70 процентов российских туристов переносят даты отдыха в Турции

19:39 22.04.2021 (обновлено: 19:45 22.04.2021)
 
© Depositphotos / ViolinВоздушные шары в Каппадокии, Турция
Воздушные шары в Каппадокии, Турция - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Depositphotos / Violin
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Порядка 70 процентов российских туристов к настоящему моменту предпочли перенести приобретенные на период с 15 апреля по 1 июня путевки в Турцию на другие даты, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Из общего числа всех туристов, которые приобрели туры в Турцию, а это 533 тысячи человек, 15 процентов переориентировались на российский продукт, 15-20 процентов выбрали другие зарубежные направления. По данным прошлой недели, лидировала Куба", — сказала Ломидзе на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
По ее данным, остальные 65-70 процентов путешественников перебронировали путевку в Турцию на другие даты с надеждой, что запрет будет снят.
"Такой низкий процент перебронировки на российские направления обусловлен не только и не столько нежеланием туристов менять средиземноморские курорты Турции на наши черноморские, сколько ярко выраженным дефицитом комфортных мест размещения на наших курортах", — добавила глава АТОР.
Ломидзе считает, что акции раннего бронирования и кешбэк сыграли очень большую роль в динамике спроса на внутрироссийский продукт и, в первую очередь, раскупались четырех- и пятизвездочные отели . "В конце марта-начале апреля такие объекты были распроданы на 98 процентов. Те 15 процентов либо взяли последние места в дорогих отелях, либо удовлетворились чем-то менее комфортным", — сказала она.
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Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором.
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