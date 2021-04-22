https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729534542.html

Около 70 процентов российских туристов переносят даты отдыха в Турции

Около 70 процентов российских туристов переносят даты отдыха в Турции

Порядка 70 процентов российских туристов к настоящему моменту предпочли перенести приобретенные на период с 15 апреля по 1 июня путевки в Турцию на другие даты, РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:39

2021-04-22T19:39

2021-04-22T19:45

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

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туризм

туристы

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Порядка 70 процентов российских туристов к настоящему моменту предпочли перенести приобретенные на период с 15 апреля по 1 июня путевки в Турцию на другие даты, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По ее данным, остальные 65-70 процентов путешественников перебронировали путевку в Турцию на другие даты с надеждой, что запрет будет снят."Такой низкий процент перебронировки на российские направления обусловлен не только и не столько нежеланием туристов менять средиземноморские курорты Турции на наши черноморские, сколько ярко выраженным дефицитом комфортных мест размещения на наших курортах", — добавила глава АТОР.Ломидзе считает, что акции раннего бронирования и кешбэк сыграли очень большую роль в динамике спроса на внутрироссийский продукт и, в первую очередь, раскупались четырех- и пятизвездочные отели . "В конце марта-начале апреля такие объекты были распроданы на 98 процентов. Те 15 процентов либо взяли последние места в дорогих отелях, либо удовлетворились чем-то менее комфортным", — сказала она.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором.

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html

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куба

турция

танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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