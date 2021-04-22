https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729476637.html

Турция возобновляет авиасообщение с двумя странами

Турция возобновляет авиасообщение с двумя странами

Председатель правления турецкого национального авиаперевозчика Биляль Экщи рассказал о возобновлении авиасообщения с двумя странами: Великобританией и Данией,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:53

2021-04-22T15:53

2021-04-22T15:53

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Председатель правления турецкого национального авиаперевозчика Биляль Экщи рассказал о возобновлении авиасообщения с двумя странами: Великобританией и Данией, сообщает News-Turk."Согласно принятому решению наших властей, пассажирам из Великобритании и Дании разрешено будет вылетать в Турцию при наличии негативного ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа перед вылетом", — написал он в своем Твиттере.Авиасообщение с этими странами Турция закрыла в конце декабря 2020 года. Глава местного Минздрава Фахреттин Коджа сообщил о временной приостановке рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР в связи с обнаружением в этих странах мутаций коронавируса.

https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html

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