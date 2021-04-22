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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729408776.html
В Турции объявили трехдневный локдаун
В Турции объявили трехдневный локдаун
Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране, говорится в циркуляре МВД... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:29
2021-04-22T10:54
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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране, говорится в циркуляре МВД Турции.В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 05.00.
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728090573.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, мвд турции, анталья (провинция), турция, стамбул, в мире

В Турции объявили трехдневный локдаун

10:29 22.04.2021 (обновлено: 10:54 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Артемий Лысиков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Стамбуле
Люди на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Артемий Лысиков
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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране, говорится в циркуляре МВД Турции.
В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 15:21Распространение коронавируса
В Турции рассказали, когда ожидается улучшение ситуации с коронавирусом
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
"В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником - Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля", - говорится в документе.
Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.
Люди на улице турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 22:14
"Моральный упадок". Турция изнывает от мутаций коронавируса
Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 05.00.
 
Распространение коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19МВД ТурцииАнталья (провинция)ТурцияСтамбулВ мире
 
 
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