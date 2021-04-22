https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729408776.html

В Турции объявили трехдневный локдаун

В Турции объявили трехдневный локдаун

Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране, говорится в циркуляре МВД... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:29

2021-04-22T10:29

2021-04-22T10:54

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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране, говорится в циркуляре МВД Турции.В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 05.00.

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728090573.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/zdorove-1727986304.html

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