https://ria.ru/20210422/turisty-1729496649.html

Организованные туристы вернутся из Турции и Танзании в Россию до 1 мая

Организованные туристы вернутся из Турции и Танзании в Россию до 1 мая

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что все организованные российские туристы в Турции и Танзании вернутся на родину до 1 мая, заявила... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:48

2021-04-22T16:48

2021-04-22T16:48

туризм

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туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

танзания

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что все организованные российские туристы в Турции и Танзании вернутся на родину до 1 мая, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."По нашим оценкам, до 1 мая - период с 15 апреля по 1 мая, две недели - это самый продолжительный период отдыха для наших туристов, что в Танзании, что в Турции, - в период до 1 мая все находящиеся там туристы будут вывезены", - сказала Ломидзе на пресс-конференции в Национальной службе новостей."Это несколько десятков тысяч человек в совокупности. Танзания - на порядки меньше, там порядка 6 тысяч человек было по нашим оценкам, Турция - более 50 тысяч", - добавила она.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором.

https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html

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россия, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, танзания