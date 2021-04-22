https://ria.ru/20210422/tekhnologii-1729482873.html

В КНР в сентябре могут начать продажу чипов для связи мозга с компьютером

В КНР в сентябре могут начать продажу чипов для связи мозга с компьютером

Группа китайских ученых из университета Фудань создала специальный чип, обеспечивающий связь головного мозга с компьютером. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:53

2021-04-22T15:53

2021-04-22T15:53

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа китайских ученых из университета Фудань создала специальный чип, обеспечивающий связь головного мозга с компьютером.Информация передается между устройством и нервными клетками, новинка будет стоить дешевле европейских аналогов, и её продажа ожидается в сентябре этого года.Китайские исследователи сконструировали первый беспроводной интерфейс, представляющий собой тандем "мозг – компьютер". Технически данное устройство позволит проводить эксперименты над лабораторными животными. Новый компактный чип ожидается на рынке в свободной продаже, устройство весит менее 3 граммов, а лучшие западные аналоги - 27 граммов.Названное устройство, созданное китайскими учеными, требует три милливатта энергии, микро-батарейки хватает на 24 часа непрерывного функционирования аппарата, при этом обеспечивается круглосуточная запись импульсов нейронов. Данная разработка будет востребована различными научными лабораториями, которые проводят эксперименты над животными.

https://ria.ru/20210420/energopotreblenie-1729070586.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай