https://ria.ru/20210422/tekhnologii-1729482873.html
В КНР в сентябре могут начать продажу чипов для связи мозга с компьютером
В КНР в сентябре могут начать продажу чипов для связи мозга с компьютером
Группа китайских ученых из университета Фудань создала специальный чип, обеспечивающий связь головного мозга с компьютером. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:53
2021-04-22T15:53
2021-04-22T15:53
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китай
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МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа китайских ученых из университета Фудань создала специальный чип, обеспечивающий связь головного мозга с компьютером.Информация передается между устройством и нервными клетками, новинка будет стоить дешевле европейских аналогов, и её продажа ожидается в сентябре этого года.Китайские исследователи сконструировали первый беспроводной интерфейс, представляющий собой тандем "мозг – компьютер". Технически данное устройство позволит проводить эксперименты над лабораторными животными. Новый компактный чип ожидается на рынке в свободной продаже, устройство весит менее 3 граммов, а лучшие западные аналоги - 27 граммов.Названное устройство, созданное китайскими учеными, требует три милливатта энергии, микро-батарейки хватает на 24 часа непрерывного функционирования аппарата, при этом обеспечивается круглосуточная запись импульсов нейронов. Данная разработка будет востребована различными научными лабораториями, которые проводят эксперименты над животными.
https://ria.ru/20210420/energopotreblenie-1729070586.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Группа китайских ученых из университета Фудань создала специальный чип, обеспечивающий связь головного мозга с компьютером
.
Информация передается между устройством и нервными клетками, новинка будет стоить дешевле европейских аналогов, и её продажа ожидается в сентябре этого года.
Китайские исследователи сконструировали первый беспроводной интерфейс, представляющий собой тандем "мозг – компьютер". Технически данное устройство позволит проводить эксперименты над лабораторными животными. Новый компактный чип ожидается на рынке в свободной продаже, устройство весит менее 3 граммов, а лучшие западные аналоги - 27 граммов.
Названное устройство, созданное китайскими учеными, требует три милливатта энергии, микро-батарейки хватает на 24 часа непрерывного функционирования аппарата, при этом обеспечивается круглосуточная запись импульсов нейронов. Данная разработка будет востребована различными научными лабораториями, которые проводят эксперименты над животными.