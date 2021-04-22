Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска"

"Огромная радость видеть вас всех, пока еще в этой самой шахматной рассадке... Большая радость, что 50 лучших показали себя во всей своей красе. Не в зуме, не на экране, в привычном для нас формате – в зале, как это должно быть... Вам всем желаем здоровья, это самое главное", - сказала Любимова.