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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/teatr-1729536390.html
Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска"
Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска"
Министр культуры России Ольга Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска-2021" в московском концертном зале "Зарядье", передает... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:47
2021-04-22T19:47
культура
ольга любимова
театр
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска-2021" в московском концертном зале "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Номинанты премии сезона 2019-2020 – это 56 спектаклей и 189 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами.
https://ria.ru/20210422/teatr-1729410473.html
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ольга любимова, театр, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), театральный фестиваль "золотая маска"

Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска"

19:47 22.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр культуры России Ольга Любимова на XXVII церемонии вручения театральной премии "Золотая Маска" в концертном зале "Зарядье" в Москве.
Министр культуры России Ольга Любимова на XXVII церемонии вручения театральной премии Золотая Маска в концертном зале Зарядье в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска-2021" в московском концертном зале "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости.

"Огромная радость видеть вас всех, пока еще в этой самой шахматной рассадке... Большая радость, что 50 лучших показали себя во всей своей красе. Не в зуме, не на экране, в привычном для нас формате – в зале, как это должно быть... Вам всем желаем здоровья, это самое главное", - сказала Любимова.

"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Номинанты премии сезона 2019-2020 – это 56 спектаклей и 189 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами.
Торжественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 11:13Культура
Церемонию "Золотой Маски" покажут в прямом эфире
 
КультураОльга ЛюбимоваТеатрНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Театральный фестиваль "Золотая Маска"
 
 
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