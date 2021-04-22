https://ria.ru/20210422/teatr-1729536390.html
Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска"
Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска"
Министр культуры России Ольга Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска-2021" в московском концертном зале "Зарядье", передает... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:47
2021-04-22T19:47
2021-04-22T19:47
культура
ольга любимова
театр
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова открыла церемонию вручения театральной премии "Золотая маска-2021" в московском концертном зале "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Номинанты премии сезона 2019-2020 – это 56 спектаклей и 189 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами.
https://ria.ru/20210422/teatr-1729410473.html
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РИА Новости
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ольга любимова, театр, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), театральный фестиваль "золотая маска"