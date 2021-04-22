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Суд в Уфе оштрафовал участницу несогласованной акции на 150 тысяч рублей
Суд в Уфе оштрафовал участницу несогласованной акции на 150 тысяч рублей
Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу несогласованного митинга за повторные призывы прийти на незаконную акцию, сообщили РИА... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:33
2021-04-22T08:33
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
уфа
происшествия
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу несогласованного митинга за повторные призывы прийти на незаконную акцию, сообщили РИА Новости в суде.В среду на площади имени Ленина в Уфе прошла несогласованная акция. Собравшиеся прошли до здания "Уфа-Арена". Корреспондент РИА Новости насчитал 50 задержанных. Власти официально не комментируют число участников и задержанных.Собеседник агентства пояснил, что арест заменен штрафом, так как женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек.
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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, уфа, происшествия

Суд в Уфе оштрафовал участницу несогласованной акции на 150 тысяч рублей

08:33 22.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу несогласованного митинга за повторные призывы прийти на незаконную акцию, сообщили РИА Новости в суде.
В среду на площади имени Ленина в Уфе прошла несогласованная акция. Собравшиеся прошли до здания "Уфа-Арена". Корреспондент РИА Новости насчитал 50 задержанных. Власти официально не комментируют число участников и задержанных.
"Кировский суд Уфы оштрафовал на 150 тысяч рублей активистку Ольгу Комлеву за повторное административное нарушение по ст. 20.2 КоАП РФ", - сообщили РИА Новости в суде.
Собеседник агентства пояснил, что арест заменен штрафом, так как женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
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Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек.
 
РоссияТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковУфаПроисшествия
 
 
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