Суд в Уфе оштрафовал участницу несогласованной акции на 150 тысяч рублей
УФА, 22 апр – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу несогласованного митинга за повторные призывы прийти на незаконную акцию, сообщили РИА Новости в суде.
В среду на площади имени Ленина в Уфе прошла несогласованная акция. Собравшиеся прошли до здания "Уфа-Арена". Корреспондент РИА Новости насчитал 50 задержанных. Власти официально не комментируют число участников и задержанных.
"Кировский суд Уфы оштрафовал на 150 тысяч рублей активистку Ольгу Комлеву за повторное административное нарушение по ст. 20.2 КоАП РФ", - сообщили РИА Новости в суде.
Собеседник агентства пояснил, что арест заменен штрафом, так как женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек.