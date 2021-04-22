https://ria.ru/20210422/stroyka-1729448090.html
На Хайнане к концу года построят центр анализа данных о космосе
На Хайнане к концу года построят центр анализа данных о космосе
Аэрокосмический суперкомпьютерный центр для анализа данных больших объемов появится в конце текущего года в китайском городе Вэньчан в провинции Хайнань,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:15
2021-04-22T13:15
2021-04-22T13:15
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МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Аэрокосмический суперкомпьютерный центр для анализа данных больших объемов появится в конце текущего года в китайском городе Вэньчан в провинции Хайнань, сообщила газета "Хайнань жибао".Инвестиции в проект составят 20 миллиардов юаней (порядка 3,1 миллиарда долларов). Как ожидается, центр начнет предоставлять свои услуги различным отраслям по анализу данных о космосе в 2022 году. Он будет располагаться в международном аэрокосмическом городке в Вэньчане - одном из 11 ключевых индустриальных парков Хайнаня.Хайнаньский город Вэньчан является одним из важнейших аэрокосмических центров Китая. Местный космодром был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно правительственной программе, он будет использоваться для вывода на орбиту модулей космической станции Китая, в миссиях по исследованию Луны и Марса.
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китай
МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Аэрокосмический суперкомпьютерный центр для анализа данных больших объемов появится в конце текущего года в китайском городе Вэньчан в провинции Хайнань
, сообщила газета "Хайнань жибао".
Инвестиции в проект составят 20 миллиардов юаней (порядка 3,1 миллиарда долларов). Как ожидается, центр начнет предоставлять свои услуги различным отраслям по анализу данных о космосе в 2022 году. Он будет располагаться в международном аэрокосмическом городке в Вэньчане - одном из 11 ключевых индустриальных парков Хайнаня.
Хайнаньский город Вэньчан является одним из важнейших аэрокосмических центров Китая. Местный космодром был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно правительственной программе, он будет использоваться для вывода на орбиту модулей космической станции Китая, в миссиях по исследованию Луны и Марса.