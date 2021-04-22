https://ria.ru/20210422/stolknovenie-1729404616.html

В Крыму при столкновении автобуса с легковушкой пострадали пять человек

В Крыму при столкновении автобуса с легковушкой пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате лобового столкновения автобуса с легковым автомобилем в Сакском районе Крыма, проводится проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:01

2021-04-22T10:01

2021-04-22T10:01

россия

авто

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате лобового столкновения автобуса с легковым автомобилем в Сакском районе Крыма, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Уточняется, что автобус ПАЗ и автомобиль Hyundai столкнулись на дороге Черноморское-Евпатория.Обстоятельства ДТП уточняются. Проводится проверка.

https://ria.ru/20210420/pivo-1729075270.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, республика крым, происшествия