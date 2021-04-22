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В Крыму при столкновении автобуса с легковушкой пострадали пять человек
В Крыму при столкновении автобуса с легковушкой пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате лобового столкновения автобуса с легковым автомобилем в Сакском районе Крыма, проводится проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:01
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россия
авто
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате лобового столкновения автобуса с легковым автомобилем в Сакском районе Крыма, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Уточняется, что автобус ПАЗ и автомобиль Hyundai столкнулись на дороге Черноморское-Евпатория.Обстоятельства ДТП уточняются. Проводится проверка.
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россия, авто, республика крым, происшествия

В Крыму при столкновении автобуса с легковушкой пострадали пять человек

10:01 22.04.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате лобового столкновения автобуса с легковым автомобилем в Сакском районе Крыма, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Уточняется, что автобус ПАЗ и автомобиль Hyundai столкнулись на дороге Черноморское-Евпатория.
"По предварительным данным, водитель автобуса совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель Hyundai и четыре человека, находившиеся в автобусе, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение для оказания им медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП уточняются. Проводится проверка.
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РоссияАвтоРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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