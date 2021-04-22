https://ria.ru/20210422/stolknovenie-1729404616.html
В Крыму при столкновении автобуса с легковушкой пострадали пять человек
В Крыму при столкновении автобуса с легковушкой пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате лобового столкновения автобуса с легковым автомобилем в Сакском районе Крыма, проводится проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:01
2021-04-22T10:01
2021-04-22T10:01
россия
авто
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате лобового столкновения автобуса с легковым автомобилем в Сакском районе Крыма, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Уточняется, что автобус ПАЗ и автомобиль Hyundai столкнулись на дороге Черноморское-Евпатория.Обстоятельства ДТП уточняются. Проводится проверка.
https://ria.ru/20210420/pivo-1729075270.html
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россия, авто, республика крым, происшествия