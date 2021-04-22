https://ria.ru/20210422/stantsii-1729452438.html

Бочкарев: семь станций МЦД-4 откроют в 2021 году

Бочкарев: семь станций МЦД-4 откроют в 2021 году

Строительство и реконструкцию семи станций на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заммэра... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:28

2021-04-22T13:28

2021-04-22T13:28

московские центральные диаметры (мцд)

городское хозяйство москвы

андрей бочкарев

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Строительство и реконструкцию семи станций на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв."Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций – Минская и Аминьевская, мы планируем открыть их в текущем году. Реконструкцию пяти существующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка – также завершим до конца года", – отметил Бочкарев.На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) уже открыты четыре станции – Санино и реконструированные Победа, Мичуринец, Крекшино. Всего в рамках МЦД-4 предусмотрены 39 остановочных пунктов.По словам заммэра, в настоящее время идет строительство третьего и четвертого путей на Киевском направлении МЖД, соединительной ветви между ним и Смоленским направлением железной дороги. Также проводится реконструкции участков Москва-Курская – Каланчевская и Москва-Курская – Карачарово.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20210416/metro-1728537584.html

москва

московская область (подмосковье)

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московские центральные диаметры (мцд), городское хозяйство москвы, андрей бочкарев, москва, московская область (подмосковье)