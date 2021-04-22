Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/stantsii-1729452438.html
Бочкарев: семь станций МЦД-4 откроют в 2021 году
Бочкарев: семь станций МЦД-4 откроют в 2021 году
Строительство и реконструкцию семи станций на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заммэра... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:28
2021-04-22T13:28
московские центральные диаметры (мцд)
городское хозяйство москвы
андрей бочкарев
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584108302_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5b4529fa7abf179899bfaf519dc6b158.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Строительство и реконструкцию семи станций на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв."Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций – Минская и Аминьевская, мы планируем открыть их в текущем году. Реконструкцию пяти существующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка – также завершим до конца года", – отметил Бочкарев.На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) уже открыты четыре станции – Санино и реконструированные Победа, Мичуринец, Крекшино. Всего в рамках МЦД-4 предусмотрены 39 остановочных пунктов.По словам заммэра, в настоящее время идет строительство третьего и четвертого путей на Киевском направлении МЖД, соединительной ветви между ним и Смоленским направлением железной дороги. Также проводится реконструкции участков Москва-Курская – Каланчевская и Москва-Курская – Карачарово.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
https://ria.ru/20210416/metro-1728537584.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584108302_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b029ded763afd7c22f18c35ea356367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московские центральные диаметры (мцд), городское хозяйство москвы, андрей бочкарев, москва, московская область (подмосковье)

Бочкарев: семь станций МЦД-4 откроют в 2021 году

13:28 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции Тестовская в Москве
Поезд Московского центрального диаметра на станции Тестовская в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Строительство и реконструкцию семи станций на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
"Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций – Минская и Аминьевская, мы планируем открыть их в текущем году. Реконструкцию пяти существующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка – также завершим до конца года", – отметил Бочкарев.
На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) уже открыты четыре станции – Санино и реконструированные Победа, Мичуринец, Крекшино. Всего в рамках МЦД-4 предусмотрены 39 остановочных пунктов.
По словам заммэра, в настоящее время идет строительство третьего и четвертого путей на Киевском направлении МЖД, соединительной ветви между ним и Смоленским направлением железной дороги. Также проводится реконструкции участков Москва-Курская – Каланчевская и Москва-Курская – Карачарово.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 11:17
Бочкарев: метро к аэропорту Внуково готово на 18%
 
Московские центральные диаметры (МЦД)Городское хозяйство МосквыАндрей БочкаревМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния