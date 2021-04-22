https://ria.ru/20210422/srok-1729394582.html

Житель Новосибирска получил 8,5 года за финансирование терроризма

Житель Новосибирска получил 8,5 года за финансирование терроризма

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы жителя Новосибирска за финансирование международных террористических организаций в... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:17

2021-04-22T08:17

2021-04-22T14:10

россия

новосибирская область

фсб

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 22 апр — РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы жителя Новосибирска за финансирование международных террористических организаций в Сирии и Афганистане, сообщает в четверг УФСБ по Новосибирской области.По данным следствия, проживающий в Новосибирске гражданин одной из республик ближнего зарубежья Пардаев поддерживал активную связь с членами международных террористических организаций, находящимися на территории Сирии и Афганистана."В 2019 году систематически направлял денежные средства, предназначенные для финансирования международных террористических организаций. Также в ходе общения с членами МТО посредством социальных сетей он отстаивал идеи по осуществлению террористической деятельности и планировал выезд на территорию, подконтрольную боевикам, для участия в так называемом джихаде", — сообщили в управлении.Следственный отдел УФСБ в отношении Пардаева возбудил, расследовал и передал в суд уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма")."В апреле 2021 года 1-м Восточным окружным военным судом за совершение преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК России, А. Пардаев приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы, из них — к трем годам тюремного заключения и к пяти годам шести месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима", — сообщили в УФСБ.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210409/terakt-1727496430.html

https://ria.ru/20210408/propaganda-1727299532.html

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россия, новосибирская область, фсб, происшествия