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Житель Новосибирска получил 8,5 года за финансирование терроризма
Житель Новосибирска получил 8,5 года за финансирование терроризма
Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы жителя Новосибирска за финансирование международных террористических организаций в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:17
2021-04-22T08:17
2021-04-22T14:10
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новосибирская область
фсб
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 22 апр — РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы жителя Новосибирска за финансирование международных террористических организаций в Сирии и Афганистане, сообщает в четверг УФСБ по Новосибирской области.По данным следствия, проживающий в Новосибирске гражданин одной из республик ближнего зарубежья Пардаев поддерживал активную связь с членами международных террористических организаций, находящимися на территории Сирии и Афганистана."В 2019 году систематически направлял денежные средства, предназначенные для финансирования международных террористических организаций. Также в ходе общения с членами МТО посредством социальных сетей он отстаивал идеи по осуществлению террористической деятельности и планировал выезд на территорию, подконтрольную боевикам, для участия в так называемом джихаде", — сообщили в управлении.Следственный отдел УФСБ в отношении Пардаева возбудил, расследовал и передал в суд уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма")."В апреле 2021 года 1-м Восточным окружным военным судом за совершение преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК России, А. Пардаев приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы, из них — к трем годам тюремного заключения и к пяти годам шести месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима", — сообщили в УФСБ.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия, новосибирская область, фсб, происшествия
НОВОСИБИРСК, 22 апр — РИА Новости.
Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы жителя Новосибирска
за финансирование международных террористических организаций в Сирии
и Афганистане
, сообщает в четверг УФСБ по Новосибирской области
.
"УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность сторонника "Катиба Таухид валь-Джихад"* жителя Новосибирска Акбара Пардаева", — говорится в сообщении.
По данным следствия, проживающий в Новосибирске гражданин одной из республик ближнего зарубежья Пардаев поддерживал активную связь с членами международных террористических организаций, находящимися на территории Сирии и Афганистана.
"В 2019 году систематически направлял денежные средства, предназначенные для финансирования международных террористических организаций. Также в ходе общения с членами МТО посредством социальных сетей он отстаивал идеи по осуществлению террористической деятельности и планировал выезд на территорию, подконтрольную боевикам, для участия в так называемом джихаде", — сообщили в управлении.
Следственный отдел УФСБ в отношении Пардаева возбудил, расследовал и передал в суд уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма").
"В апреле 2021 года 1-м Восточным окружным военным судом за совершение преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК России
, А. Пардаев приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы, из них — к трем годам тюремного заключения и к пяти годам шести месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима", — сообщили в УФСБ.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.