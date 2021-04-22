https://ria.ru/20210422/sputnik-1729465858.html

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:33

2021-04-22T14:33

2021-04-22T16:56

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 22 апр - РИА Новости. Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны."Уже поступила (первая партия вакцины - ред.) Самолет с вакциной приземлился в аэропорту "Манас", - заявил представитель ведомства.По его словам, вакцинация населения "Спутником V" начнется в ближайшие дни.Ранее в посольстве РФ в республике сообщили, что поставка вакцины осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 года.Ранее в республику в рамках гуманитарной помощи завезли китайскую вакцину Sinopharm, которой привились уже около 10 тысяч человек.Первые случаи COVID-19 выявили в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день число заболевших превысило 93 тысячи. Умерли более 1,5 тысяч человек.

https://ria.ru/20210416/sposob-1728541770.html

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россия, садыр жапаров, здоровье - общество, киргизия, в мире