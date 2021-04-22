Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию
14:33 22.04.2021 (обновлено: 16:56 22.04.2021)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкПосол РФ Николая Удовиченко и первый вице-премьер КР Артем Новиков на церемонии вручения первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 22 апр - РИА Новости. Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.
"Уже поступила (первая партия вакцины - ред.) Самолет с вакциной приземлился в аэропорту "Манас", - заявил представитель ведомства.
По его словам, вакцинация населения "Спутником V" начнется в ближайшие дни.
Ранее в посольстве РФ в республике сообщили, что поставка вакцины осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 года.
Ранее в республику в рамках гуманитарной помощи завезли китайскую вакцину Sinopharm, которой привились уже около 10 тысяч человек.
Первые случаи COVID-19 выявили в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день число заболевших превысило 93 тысячи. Умерли более 1,5 тысяч человек.