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Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию
Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию
Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:33
2021-04-22T16:56
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садыр жапаров
здоровье - общество
киргизия
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БИШКЕК, 22 апр - РИА Новости. Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны."Уже поступила (первая партия вакцины - ред.) Самолет с вакциной приземлился в аэропорту "Манас", - заявил представитель ведомства.По его словам, вакцинация населения "Спутником V" начнется в ближайшие дни.Ранее в посольстве РФ в республике сообщили, что поставка вакцины осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 года.Ранее в республику в рамках гуманитарной помощи завезли китайскую вакцину Sinopharm, которой привились уже около 10 тысяч человек.Первые случаи COVID-19 выявили в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день число заболевших превысило 93 тысячи. Умерли более 1,5 тысяч человек.
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россия, садыр жапаров, здоровье - общество, киргизия, в мире

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию

14:33 22.04.2021 (обновлено: 16:56 22.04.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкПосол РФ Николая Удовиченко и первый вице-премьер КР Артем Новиков на церемонии вручения первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Посол РФ Николая Удовиченко и первый вице-премьер КР Артем Новиков на церемонии вручения первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 22 апр - РИА Новости. Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.
"Уже поступила (первая партия вакцины - ред.) Самолет с вакциной приземлился в аэропорту "Манас", - заявил представитель ведомства.
По его словам, вакцинация населения "Спутником V" начнется в ближайшие дни.
Ранее в посольстве РФ в республике сообщили, что поставка вакцины осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 года.
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Ранее в республику в рамках гуманитарной помощи завезли китайскую вакцину Sinopharm, которой привились уже около 10 тысяч человек.
Первые случаи COVID-19 выявили в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день число заболевших превысило 93 тысячи. Умерли более 1,5 тысяч человек.
 
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