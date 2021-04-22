https://ria.ru/20210422/sotsialnoorientirovannaya-1729499306.html

СУЭК признана лучшей социально ориентированной компанией в энергетике

СУЭК признана лучшей социально ориентированной компанией в энергетике

Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем конкурса министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:57

2021-04-22T16:57

2021-04-22T16:57

новости суэк

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сергей григорьев

андрей мельниченко

российский союз промышленников и предпринимателей

сибирская угольная энергетическая компания

экономика

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем конкурса министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году, сообщат пресс-служба СУЭК. Компания признана победителем сразу в двух номинациях для крупных компаний: "Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников", "Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций". Помимо этого СУЭК отмечена специальным знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом за активное проведение социальной политики.Пресс-служба напоминает, что СУЭК много лет подряд признается лидером устойчивого развития самыми авторитетными исследованиями, рейтингами и рэнкингами. Компания занимает первое место в рэнкинге "Лидеры корпоративной благотворительности", является победителем конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" в различных номинациях и победителем в разных номинациях предыдущих лет, на протяжении ряда лет становится победителем конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность", занимает лидирующие позиции в ESG-индексах РСПП.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20210406/suek-1727036051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей григорьев, андрей мельниченко, российский союз промышленников и предпринимателей, сибирская угольная энергетическая компания, экономика