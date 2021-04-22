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Новости СУЭК
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СУЭК признана лучшей социально ориентированной компанией в энергетике
СУЭК признана лучшей социально ориентированной компанией в энергетике
Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем конкурса министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:57
2021-04-22T16:57
новости суэк
россия
сергей григорьев
андрей мельниченко
российский союз промышленников и предпринимателей
сибирская угольная энергетическая компания
экономика
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем конкурса министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году, сообщат пресс-служба СУЭК. Компания признана победителем сразу в двух номинациях для крупных компаний: "Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников", "Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций". Помимо этого СУЭК отмечена специальным знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом за активное проведение социальной политики.Пресс-служба напоминает, что СУЭК много лет подряд признается лидером устойчивого развития самыми авторитетными исследованиями, рейтингами и рэнкингами. Компания занимает первое место в рэнкинге "Лидеры корпоративной благотворительности", является победителем конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" в различных номинациях и победителем в разных номинациях предыдущих лет, на протяжении ряда лет становится победителем конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность", занимает лидирующие позиции в ESG-индексах РСПП.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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россия, сергей григорьев, андрей мельниченко, российский союз промышленников и предпринимателей, сибирская угольная энергетическая компания, экономика

СУЭК признана лучшей социально ориентированной компанией в энергетике

16:57 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем конкурса министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году, сообщат пресс-служба СУЭК.
Компания признана победителем сразу в двух номинациях для крупных компаний: "Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников", "Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций".
Помимо этого СУЭК отмечена специальным знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом за активное проведение социальной политики.
"Для нашей компании устойчивое развитие ­– это целый комплекс направлений работы, основная цель которого постоянное повышение качества жизни сотрудников, членов их семей, жителей территорий, где расположены предприятия СУЭК. Начиная от здоровья и спорта до культуры и социального предпринимательства, в общей сложности эти порядка 200 социальных программ ежегодно. Все это – инвестиции в будущее, в стабильные перспективы работы и развития на годы вперед", - сказал заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
Пресс-служба напоминает, что СУЭК много лет подряд признается лидером устойчивого развития самыми авторитетными исследованиями, рейтингами и рэнкингами. Компания занимает первое место в рэнкинге "Лидеры корпоративной благотворительности", является победителем конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" в различных номинациях и победителем в разных номинациях предыдущих лет, на протяжении ряда лет становится победителем конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность", занимает лидирующие позиции в ESG-индексах РСПП.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Новости СУЭКРоссияСергей ГригорьевАндрей МельниченкоРоссийский союз промышленников и предпринимателейСибирская угольная энергетическая компанияЭкономика
 
 
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