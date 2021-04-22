Посольство России в Словакии ответило на высылку дипломатов из страны
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответную реакцию в связи с решением словацких властей выслать трех российских дипломатов, Братислава будет проинформирована в ближайшее время, заявили в посольстве РФ в Словакии.
Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. Глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что страна предпримет резкие действия в поддержку Чехии.
"Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, о содержании которой они будут проинформированы в ближайшее время", - говорится в комментарии российской дипмиссии на странице в Facebook.
В посольстве РФ отметили, что обвинения в адрес сотрудников посольства России в Словакии в какой-либо противоправной деятельности, тем более направленной против Словацкой Республики, абсолютно безосновательны.
"Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран", - добавили в дипмиссии.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.
Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.