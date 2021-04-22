https://ria.ru/20210422/slovakiya-1729535478.html

Посольство России в Словакии ответило на высылку дипломатов из страны

Посольство России в Словакии ответило на высылку дипломатов из страны

Россия оставляет за собой право на ответную реакцию в связи с решением словацких властей выслать трех российских дипломатов, Братислава будет проинформирована в РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:40

2021-04-22T19:40

2021-04-22T19:40

россия

ян гамачек

мид словакии

андрей бабиш

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_827aa3fdead934b1745e901af4cc1067.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответную реакцию в связи с решением словацких властей выслать трех российских дипломатов, Братислава будет проинформирована в ближайшее время, заявили в посольстве РФ в Словакии.Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. Глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что страна предпримет резкие действия в поддержку Чехии."Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, о содержании которой они будут проинформированы в ближайшее время", - говорится в комментарии российской дипмиссии на странице в Facebook.В посольстве РФ отметили, что обвинения в адрес сотрудников посольства России в Словакии в какой-либо противоправной деятельности, тем более направленной против Словацкой Республики, абсолютно безосновательны."Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран", - добавили в дипмиссии.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.

https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729520841.html

https://ria.ru/20210422/slovakiya-1729524608.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ян гамачек, мид словакии, андрей бабиш, чехия, в мире