Слуцкий назвал высылку российских дипломатов из Словакии провокацией
18:44 22.04.2021 (обновлено: 18:52 22.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. России придется ответить на провокационные действия Словакии, высылающей троих российских дипломатов, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. Глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что страна предпримет резкие действия в поддержку Чехии.
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"Братислава добровольно вступает в вассалитет США. Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги – не меньший бред. России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем, уверен, быстро и адекватно", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что сожалеет о том, что "слова "североатлантическая солидарность" становятся синонимом "коллективного помешательства".
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.