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Словакия высылает трех сотрудников российского посольства
Словакия высылает трех сотрудников российского посольства
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на пресс-конференции объявил о высылке сотрудников российской дипмиссии. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:16
2021-04-22T18:47
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ПРАГА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на пресс-конференции объявил о высылке сотрудников российской дипмиссии.Он не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов.Комментируя решение властей Словакии, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва разочарована "недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу". Она добавила, что ответ России "не заставит себя ждать".Ухудшение российско-чешских отношенийНа прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети всего персонала.В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, а функционирование посольства оказалось практически парализованным. В качестве дальнейшего шага там объявили о дальнейшей высылке российских дипломатов и технического персонала, чтобы уравнять численность в двух дипмиссиях. Таким образом, из Праги до конца мая могут выехать до 70 сотрудников российского посольства.На Смоленской площади уже пообещали ответить на этот шаг.
https://ria.ru/20210418/slovakiya-1728808626.html
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россия, словакия, в мире

Словакия высылает трех сотрудников российского посольства

18:16 22.04.2021 (обновлено: 18:47 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПРАГА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на пресс-конференции объявил о высылке сотрудников российской дипмиссии.

"В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства России в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии", — сказал глава правительства.

Он не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов.
Комментируя решение властей Словакии, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва разочарована "недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу". Она добавила, что ответ России "не заставит себя ждать".
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Ухудшение российско-чешских отношений

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В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".
Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети всего персонала.
В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, а функционирование посольства оказалось практически парализованным. В качестве дальнейшего шага там объявили о дальнейшей высылке российских дипломатов и технического персонала, чтобы уравнять численность в двух дипмиссиях. Таким образом, из Праги до конца мая могут выехать до 70 сотрудников российского посольства.
На Смоленской площади уже пообещали ответить на этот шаг.
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