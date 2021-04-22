https://ria.ru/20210422/slovakiya-1729517125.html

Словакия высылает трех сотрудников российского посольства

Словакия высылает трех сотрудников российского посольства

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на пресс-конференции объявил о высылке сотрудников российской дипмиссии. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:16

2021-04-22T18:16

2021-04-22T18:47

россия

словакия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b974baa9d80d0d01b36792795dfc8baf.jpg

ПРАГА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на пресс-конференции объявил о высылке сотрудников российской дипмиссии.Он не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов.Комментируя решение властей Словакии, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва разочарована "недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу". Она добавила, что ответ России "не заставит себя ждать".Ухудшение российско-чешских отношенийНа прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети всего персонала.В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, а функционирование посольства оказалось практически парализованным. В качестве дальнейшего шага там объявили о дальнейшей высылке российских дипломатов и технического персонала, чтобы уравнять численность в двух дипмиссиях. Таким образом, из Праги до конца мая могут выехать до 70 сотрудников российского посольства.На Смоленской площади уже пообещали ответить на этот шаг.

https://ria.ru/20210418/slovakiya-1728808626.html

https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729502720.html

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, словакия, в мире