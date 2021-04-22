Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по скейтборду к Олимпиаде
15:23 22.04.2021 (обновлено: 17:28 22.04.2021)
27 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная подготовке российской сборной команды по скейтбордингу к Олимпийским играм.
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Участники:
- президент Федерации скейтбординга России Илья ВДОВИН;
- члены олимпийской сборной России по скейтбордингу Александр ГУСЕВ, Алишер СОДЫКОВ, Ксения МАРИЧЕВА.
Скейтбординг дебютирует на XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Участниками соревнований станут 80 скейтбордистов, которые разыграют 4 комплекта медалей в дисциплинах "парк" и "улица".
Одним из заключительных этапов отбора на Олимпийские игры в Токио станет Чемпионат России в дисциплине "улица", который состоится в Краснодаре с 23 по 25 апреля. Участие в нем примут более 100 российских райдеров из 20-ти регионов страны.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Федерации скейтбординга России Илья ВДОВИН;
- члены олимпийской сборной России по скейтбордингу Александр ГУСЕВ, Алишер СОДЫКОВ, Ксения МАРИЧЕВА.
Скейтбординг дебютирует на XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Участниками соревнований станут 80 скейтбордистов, которые разыграют 4 комплекта медалей в дисциплинах "парк" и "улица".
Одним из заключительных этапов отбора на Олимпийские игры в Токио станет Чемпионат России в дисциплине "улица", который состоится в Краснодаре с 23 по 25 апреля. Участие в нем примут более 100 российских райдеров из 20-ти регионов страны.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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