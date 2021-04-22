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Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по скейтборду к Олимпиаде

Онлайн-конференция о подготовке сборной РФ по скейтборду к Олимпиаде

27 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная подготовке российской сборной команды по скейтбордингу к Олимпийским играм.

2021-04-22T15:23

2021-04-22T15:23

2021-04-22T17:28

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Федерации скейтбординга России Илья ВДОВИН;- члены олимпийской сборной России по скейтбордингу Александр ГУСЕВ, Алишер СОДЫКОВ, Ксения МАРИЧЕВА.Скейтбординг дебютирует на XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Участниками соревнований станут 80 скейтбордистов, которые разыграют 4 комплекта медалей в дисциплинах "парк" и "улица". Одним из заключительных этапов отбора на Олимпийские игры в Токио станет Чемпионат России в дисциплине "улица", который состоится в Краснодаре с 23 по 25 апреля. Участие в нем примут более 100 российских райдеров из 20-ти регионов страны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы