Постпред России обвинил участников ОЗХО в шантаже из-за ситуации с Сирией
21:30 22.04.2021 (обновлено: 22:26 22.04.2021)
© AP Photo / Peter DejongЗдание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Решение Организации по запрещению химического оружия лишить Сирию ряда прав стало результатом подтасовки фактов, заявил РИА Новости постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
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"Это (поражение в правах и привилегиях. — Прим. ред.) означает, что Дамаск лишается права голоса на сессиях высшего руководящего органа — конференции, он не может избираться в исполнительный совет организации, а также в любые другие ее вспомогательные органы, сирийцам будет закрыт доступ на посты в техсекретариате", — пояснил Шульгин.
Он отметил, что государство — участника ОЗХО впервые объявляют злостным нарушителем конвенции и вводят против него санкции.
"Причем делается это путем подтасовок фактов, массированной пропаганды, шантажа и выламывания рук некоторым странам для обеспечения нужных результатов голосования по соответствующим документам. К нашему великому сожалению, это то, во что превращается ОЗХО. Все это делается усилиями США, Франции, Великобритании и других стран, которые не перестают вынашивать планов убрать с политической арены ненавистное им правительство Башара Асада", — подчеркнул постпред.
По его словам, эти государства своими действиями разрушают ОЗХО и ведут ее к краху.
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ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад с результатами расследования инцидента в сирийском Саракибе 4 февраля 2018 года. Отмечается, что миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами.
Как заявили в организации, есть "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на Саракиб, при этом пострадали 12 человек. Никаких фактических доказательств в сообщении не приводится.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО.