https://ria.ru/20210422/siriya-1729547759.html

Постпред России обвинил участников ОЗХО в шантаже из-за ситуации с Сирией

Постпред России обвинил участников ОЗХО в шантаже из-за ситуации с Сирией

Решение Организации по запрещению химического оружия лишить Сирию ряда прав стало результатом подтасовки фактов, заявил РИА Новости постпред России при ОЗХО... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:30

2021-04-22T21:30

2021-04-22T22:26

россия

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

башар асад

сирия

сша

в мире

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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Решение Организации по запрещению химического оружия лишить Сирию ряда прав стало результатом подтасовки фактов, заявил РИА Новости постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.В Гааге 20-22 апреля проходит 25-я сессия конференции государств — участников ОЗХО. Франция подготовила проект резолюции о приостановке прав и привилегий Сирии из-за того, что Дамаск якобы нарушил конвенцию по запрещению химического оружия. Члены ОЗХО большинством голосов приняли этот документ."Это (поражение в правах и привилегиях. — Прим. ред.) означает, что Дамаск лишается права голоса на сессиях высшего руководящего органа — конференции, он не может избираться в исполнительный совет организации, а также в любые другие ее вспомогательные органы, сирийцам будет закрыт доступ на посты в техсекретариате", — пояснил Шульгин.Он отметил, что государство — участника ОЗХО впервые объявляют злостным нарушителем конвенции и вводят против него санкции.По его словам, эти государства своими действиями разрушают ОЗХО и ведут ее к краху.ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад с результатами расследования инцидента в сирийском Саракибе 4 февраля 2018 года. Отмечается, что миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами.Как заявили в организации, есть "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на Саракиб, при этом пострадали 12 человек. Никаких фактических доказательств в сообщении не приводится.Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20210421/siriya-1729344077.html

https://ria.ru/20210416/siriya-1728583588.html

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россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, башар асад, сирия, сша, в мире