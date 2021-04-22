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Постпред России обвинил участников ОЗХО в шантаже из-за ситуации с Сирией
Постпред России обвинил участников ОЗХО в шантаже из-за ситуации с Сирией
Решение Организации по запрещению химического оружия лишить Сирию ряда прав стало результатом подтасовки фактов, заявил РИА Новости постпред России при ОЗХО... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:30
2021-04-22T22:26
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
башар асад
сирия
сша
в мире
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Решение Организации по запрещению химического оружия лишить Сирию ряда прав стало результатом подтасовки фактов, заявил РИА Новости постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.В Гааге 20-22 апреля проходит 25-я сессия конференции государств — участников ОЗХО. Франция подготовила проект резолюции о приостановке прав и привилегий Сирии из-за того, что Дамаск якобы нарушил конвенцию по запрещению химического оружия. Члены ОЗХО большинством голосов приняли этот документ."Это (поражение в правах и привилегиях. — Прим. ред.) означает, что Дамаск лишается права голоса на сессиях высшего руководящего органа — конференции, он не может избираться в исполнительный совет организации, а также в любые другие ее вспомогательные органы, сирийцам будет закрыт доступ на посты в техсекретариате", — пояснил Шульгин.Он отметил, что государство — участника ОЗХО впервые объявляют злостным нарушителем конвенции и вводят против него санкции.По его словам, эти государства своими действиями разрушают ОЗХО и ведут ее к краху.ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад с результатами расследования инцидента в сирийском Саракибе 4 февраля 2018 года. Отмечается, что миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами.Как заявили в организации, есть "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на Саракиб, при этом пострадали 12 человек. Никаких фактических доказательств в сообщении не приводится.Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20210421/siriya-1729344077.html
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россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, башар асад, сирия, сша, в мире

Постпред России обвинил участников ОЗХО в шантаже из-за ситуации с Сирией

21:30 22.04.2021 (обновлено: 22:26 22.04.2021)
 
© AP Photo / Peter DejongЗдание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Решение Организации по запрещению химического оружия лишить Сирию ряда прав стало результатом подтасовки фактов, заявил РИА Новости постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
В Гааге 20-22 апреля проходит 25-я сессия конференции государств — участников ОЗХО. Франция подготовила проект резолюции о приостановке прав и привилегий Сирии из-за того, что Дамаск якобы нарушил конвенцию по запрещению химического оружия. Члены ОЗХО большинством голосов приняли этот документ.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 18:02
Постпреда России возмутило решение ОЗХО по Сирии
"Это (поражение в правах и привилегиях. — Прим. ред.) означает, что Дамаск лишается права голоса на сессиях высшего руководящего органа — конференции, он не может избираться в исполнительный совет организации, а также в любые другие ее вспомогательные органы, сирийцам будет закрыт доступ на посты в техсекретариате", — пояснил Шульгин.
Он отметил, что государство — участника ОЗХО впервые объявляют злостным нарушителем конвенции и вводят против него санкции.
"Причем делается это путем подтасовок фактов, массированной пропаганды, шантажа и выламывания рук некоторым странам для обеспечения нужных результатов голосования по соответствующим документам. К нашему великому сожалению, это то, во что превращается ОЗХО. Все это делается усилиями США, Франции, Великобритании и других стран, которые не перестают вынашивать планов убрать с политической арены ненавистное им правительство Башара Асада", — подчеркнул постпред.
По его словам, эти государства своими действиями разрушают ОЗХО и ведут ее к краху.
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 14:25
Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции
ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад с результатами расследования инцидента в сирийском Саракибе 4 февраля 2018 года. Отмечается, что миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами.
Как заявили в организации, есть "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на Саракиб, при этом пострадали 12 человек. Никаких фактических доказательств в сообщении не приводится.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО.
 
РоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияБашар АсадСирияСШАВ мире
 
 
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