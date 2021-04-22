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В Ижевске арестовали координатора штаба Навального
В Ижевске арестовали координатора штаба Навального
Октябрьский райсуд Ижевска назначил 25 суток ареста Ивану Елисееву - одному из участников несогласованной акции этой среды, уличенному в повторном нарушении... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:37
2021-04-22T17:37
россия
алексей навальный
ижевск
общество
происшествия
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Октябрьский райсуд Ижевска назначил 25 суток ареста Ивану Елисееву - одному из участников несогласованной акции этой среды, уличенному в повторном нарушении закона о митингах, сообщает в четверг департамент судейского сообщества региона.Накануне на Центральной площади Ижевска, как и в ряде других городов России, прошел несогласованный с властями митинг. Официальных данных о его численности нет.Елисеев на своей странице в "ВКонтакте" называет себя координатором "Штаба Навального" в Ижевске. По данным суда, он принял "активное участие в митинге" и проигнорировал требования полиции разойтись.Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.Координаторы "Штаба Навального" в некоторых городах уже получили административные наказания за организацию несогласованных акций этой среды.
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россия, алексей навальный, ижевск, общество, происшествия

В Ижевске арестовали координатора штаба Навального

17:37 22.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Октябрьский райсуд Ижевска назначил 25 суток ареста Ивану Елисееву - одному из участников несогласованной акции этой среды, уличенному в повторном нарушении закона о митингах, сообщает в четверг департамент судейского сообщества региона.
Накануне на Центральной площади Ижевска, как и в ряде других городов России, прошел несогласованный с властями митинг. Официальных данных о его численности нет.
Елисеев на своей странице в "ВКонтакте" называет себя координатором "Штаба Навального" в Ижевске. По данным суда, он принял "активное участие в митинге" и проигнорировал требования полиции разойтись.
"Ранее Елисеев привлекался к административной ответственности за нарушение закона о митингах. Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд привлек Елисеева к административной ответственности, назначив административное наказание в виде административного ареста на срок 25 суток", - сообщили в департаменте.
Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
Координаторы "Штаба Навального" в некоторых городах уже получили административные наказания за организацию несогласованных акций этой среды.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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РоссияАлексей НавальныйИжевскОбществоПроисшествия
 
 
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