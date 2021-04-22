https://ria.ru/20210422/shtab-1729509683.html

В Ижевске арестовали координатора штаба Навального

В Ижевске арестовали координатора штаба Навального

Октябрьский райсуд Ижевска назначил 25 суток ареста Ивану Елисееву - одному из участников несогласованной акции этой среды, уличенному в повторном нарушении... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:37

2021-04-22T17:37

2021-04-22T17:37

россия

алексей навальный

ижевск

общество

происшествия

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УФА, 22 апр - РИА Новости. Октябрьский райсуд Ижевска назначил 25 суток ареста Ивану Елисееву - одному из участников несогласованной акции этой среды, уличенному в повторном нарушении закона о митингах, сообщает в четверг департамент судейского сообщества региона.Накануне на Центральной площади Ижевска, как и в ряде других городов России, прошел несогласованный с властями митинг. Официальных данных о его численности нет.Елисеев на своей странице в "ВКонтакте" называет себя координатором "Штаба Навального" в Ижевске. По данным суда, он принял "активное участие в митинге" и проигнорировал требования полиции разойтись.Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.Координаторы "Штаба Навального" в некоторых городах уже получили административные наказания за организацию несогласованных акций этой среды.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия, алексей навальный, ижевск, общество, происшествия