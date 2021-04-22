https://ria.ru/20210422/shkolnitsa-1729481855.html

Против жителя Ярославля, гладившего школьницу в автобусе, возбудили дело

Против жителя Ярославля, гладившего школьницу в автобусе, возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который гладил колено школьницы в автобусе – его действия попали на камеру видеонаблюдения,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:48

2021-04-22T15:48

2021-04-22T15:48

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который гладил колено школьницы в автобусе – его действия попали на камеру видеонаблюдения, сообщило СУСК России по региону.Дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет), которая подразумевает от 12 до 20 лет лишения свободы."Следствием установлено, что 17 апреля текущего года во время поездки в общественном транспорте подозреваемый совершил в отношении находящегося там ребенка иные действия сексуального характера. Действия мужчины были запечатлены камерой видеонаблюдения, установленной в автобусе", - говорится в сообщении.Личность подозреваемого и его фактическое местонахождение установлены, отмечает следственное управление."В настоящий момент в отношении мужчины проводится комплекс необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.Видеозапись попала в соцсети и СМИ. На ней мужчина средних лет сидит рядом с девочкой лет 10-12 с школьным рюкзаком за плечами и гладит ее колено. Видно, что девочке некомфортно, она хочет встать, но он пытается ее удержать, в конце концов девочка пересаживается на сиденье напротив.

https://ria.ru/20210416/penza-1728627248.html

https://ria.ru/20210420/delo-1729045625.html

россия

ярославль

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ярославль, происшествия