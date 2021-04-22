Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/shkolnitsa-1729481855.html
Против жителя Ярославля, гладившего школьницу в автобусе, возбудили дело
Против жителя Ярославля, гладившего школьницу в автобусе, возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который гладил колено школьницы в автобусе – его действия попали на камеру видеонаблюдения,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:48
2021-04-22T15:48
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который гладил колено школьницы в автобусе – его действия попали на камеру видеонаблюдения, сообщило СУСК России по региону.Дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет), которая подразумевает от 12 до 20 лет лишения свободы."Следствием установлено, что 17 апреля текущего года во время поездки в общественном транспорте подозреваемый совершил в отношении находящегося там ребенка иные действия сексуального характера. Действия мужчины были запечатлены камерой видеонаблюдения, установленной в автобусе", - говорится в сообщении.Личность подозреваемого и его фактическое местонахождение установлены, отмечает следственное управление."В настоящий момент в отношении мужчины проводится комплекс необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.Видеозапись попала в соцсети и СМИ. На ней мужчина средних лет сидит рядом с девочкой лет 10-12 с школьным рюкзаком за плечами и гладит ее колено. Видно, что девочке некомфортно, она хочет встать, но он пытается ее удержать, в конце концов девочка пересаживается на сиденье напротив.
https://ria.ru/20210416/penza-1728627248.html
https://ria.ru/20210420/delo-1729045625.html
россия
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), ярославль, происшествия

Против жителя Ярославля, гладившего школьницу в автобусе, возбудили дело

15:48 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который гладил колено школьницы в автобусе – его действия попали на камеру видеонаблюдения, сообщило СУСК России по региону.
Дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет), которая подразумевает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 17:42
В Пензе педагога школы искусств арестовали по делу о насилии
"Следствием установлено, что 17 апреля текущего года во время поездки в общественном транспорте подозреваемый совершил в отношении находящегося там ребенка иные действия сексуального характера. Действия мужчины были запечатлены камерой видеонаблюдения, установленной в автобусе", - говорится в сообщении.
Личность подозреваемого и его фактическое местонахождение установлены, отмечает следственное управление.
"В настоящий момент в отношении мужчины проводится комплекс необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.
Видеозапись попала в соцсети и СМИ. На ней мужчина средних лет сидит рядом с девочкой лет 10-12 с школьным рюкзаком за плечами и гладит ее колено. Видно, что девочке некомфортно, она хочет встать, но он пытается ее удержать, в конце концов девочка пересаживается на сиденье напротив.
Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Раков - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 10:12
Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии, сообщил источник
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЯрославльПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния