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"Роснефть" расширит сеть финансовых супермаркетов на АЗС
"Роснефть" расширит сеть финансовых супермаркетов на АЗС
На заправках под брендами "Роснефть" и ВР открываются новые финансовые супермаркеты "Мир привилегий", говорится в сообщении российской нефтяной компании. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:35
2021-04-22T17:35
россия
роснефть
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На заправках под брендами "Роснефть" и ВР открываются новые финансовые супермаркеты "Мир привилегий", говорится в сообщении российской нефтяной компании.Автомобилистам предоставляется возможность не только заправить автомобиль высококачественным топливом, но и быстро и удобно оформить ряд услуг: страховые полисы ОСАГО и КАСКО; дебетовые карты с программами лояльности BP CLUB и "Привет МИР" от НСПК Мир; кредитные карты с эксклюзивными условиями для клиентов "Роснефти"; потребительские кредиты; заявку на ипотеку.На 10% розничной сети АЗС Московского региона уже работают финансовые супермаркеты."Роснефть" планирует дальнейшее расширение сети сервисов на АЗС "Роснефти" и МАЗК BP в Московском регионе с 35-ти до 54-х. Пять финансовых супермаркетов открыто в Санкт-Петербурге. В ближайшее время будет открыто еще четыре.Также компания расширит сеть финансовых супермаркетов "Мир привилегий" в регионах. В первую очередь, в Сочи, Краснодаре, Воронеже, Орле, Липецке, Курске, Калуге, Белгороде, Твери, Ростове."Роснефть" - лидер топливного розничного рынка России. 3057 АЗС представлены в 66 регионах страны хорошо узнаваемыми брендами: "Роснефть", BP, "Башнефть".
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россия, роснефть

"Роснефть" расширит сеть финансовых супермаркетов на АЗС

17:35 22.04.2021
 
© Фото : пресс-служба Роснефтизаправка Роснефть
заправка Роснефть - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : пресс-служба Роснефти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На заправках под брендами "Роснефть" и ВР открываются новые финансовые супермаркеты "Мир привилегий", говорится в сообщении российской нефтяной компании.
Автомобилистам предоставляется возможность не только заправить автомобиль высококачественным топливом, но и быстро и удобно оформить ряд услуг: страховые полисы ОСАГО и КАСКО; дебетовые карты с программами лояльности BP CLUB и "Привет МИР" от НСПК Мир; кредитные карты с эксклюзивными условиями для клиентов "Роснефти"; потребительские кредиты; заявку на ипотеку.
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 16:25
"Роснефть" оценивает возможность выпуска углеродно-нейтрального водорода
На 10% розничной сети АЗС Московского региона уже работают финансовые супермаркеты.
"Роснефть" планирует дальнейшее расширение сети сервисов на АЗС "Роснефти" и МАЗК BP в Московском регионе с 35-ти до 54-х. Пять финансовых супермаркетов открыто в Санкт-Петербурге. В ближайшее время будет открыто еще четыре.
Также компания расширит сеть финансовых супермаркетов "Мир привилегий" в регионах. В первую очередь, в Сочи, Краснодаре, Воронеже, Орле, Липецке, Курске, Калуге, Белгороде, Твери, Ростове.
"Роснефть" - лидер топливного розничного рынка России. 3057 АЗС представлены в 66 регионах страны хорошо узнаваемыми брендами: "Роснефть", BP, "Башнефть".
 
РоссияРоснефть
 
 
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