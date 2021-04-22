https://ria.ru/20210422/reaktsiya-1729465625.html

Захарову удивила реакция Белого дома на слова Путина о Шерхане и Табаки

Захарову удивила реакция Белого дома на слова Путина о Шерхане и Табаки

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва" обратилась к пресс-секретарю Белого Дома Джен Псаки, которая ранее заявила,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:32

2021-04-22T14:32

2021-04-22T14:32

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

мария захарова

дженнифер псаки

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва" обратилась к пресс-секретарю Белого Дома Джен Псаки, которая ранее заявила, что США не принимают высказывание Владимира Путина о недружественных странах на свой счет.В послании Федеральном собранию, прошедшем накануне, Путин сравнил акции ряда государств с действиями героев "Книги джунглей" Редьярда Киплинга."Джен Псаки говорит, что они себя не ассоциирует себя с этим (героями Редьярда Киплинга Шерханом и Табаки — Прим.ред.), о чем говорил в послании президент России. Зря они себя не ассоциируют, надо ассоциировать, да, это про вас", — сказала Захарова.В своем выступлении Путин также заявил, что за любыми действиями, представляющими опасность для России, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом глава государства выразил надежду, что никому не придет в голову переходить красную черту.

https://ria.ru/20210421/interesy-1729327027.html

https://ria.ru/20210422/putin-1729437756.html

россия

сша

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, мария захарова, дженнифер псаки, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, сша, в мире