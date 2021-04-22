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https://ria.ru/20210422/reaktsiya-1729465625.html
Захарову удивила реакция Белого дома на слова Путина о Шерхане и Табаки
Захарову удивила реакция Белого дома на слова Путина о Шерхане и Табаки
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва" обратилась к пресс-секретарю Белого Дома Джен Псаки, которая ранее заявила,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:32
2021-04-22T14:32
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
мария захарова
дженнифер псаки
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва" обратилась к пресс-секретарю Белого Дома Джен Псаки, которая ранее заявила, что США не принимают высказывание Владимира Путина о недружественных странах на свой счет.В послании Федеральном собранию, прошедшем накануне, Путин сравнил акции ряда государств с действиями героев "Книги джунглей" Редьярда Киплинга."Джен Псаки говорит, что они себя не ассоциирует себя с этим (героями Редьярда Киплинга Шерханом и Табаки — Прим.ред.), о чем говорил в послании президент России. Зря они себя не ассоциируют, надо ассоциировать, да, это про вас", — сказала Захарова.В своем выступлении Путин также заявил, что за любыми действиями, представляющими опасность для России, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом глава государства выразил надежду, что никому не придет в голову переходить красную черту.
https://ria.ru/20210421/interesy-1729327027.html
https://ria.ru/20210422/putin-1729437756.html
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, мария захарова, дженнифер псаки, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, сша, в мире

Захарову удивила реакция Белого дома на слова Путина о Шерхане и Табаки

14:32 22.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва" обратилась к пресс-секретарю Белого Дома Джен Псаки, которая ранее заявила, что США не принимают высказывание Владимира Путина о недружественных странах на свой счет.
В послании Федеральном собранию, прошедшем накануне, Путин сравнил акции ряда государств с действиями героев "Книги джунглей" Редьярда Киплинга.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 17:22
Мы сами будем определять национальные интересы и красную черту
"Джен Псаки говорит, что они себя не ассоциирует себя с этим (героями Редьярда Киплинга Шерханом и Табаки — Прим.ред.), о чем говорил в послании президент России. Зря они себя не ассоциируют, надо ассоциировать, да, это про вас", — сказала Захарова.
В своем выступлении Путин также заявил, что за любыми действиями, представляющими опасность для России, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом глава государства выразил надежду, что никому не придет в голову переходить красную черту.
Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 12:32
В Кремле объяснили слова Путина о "красных линиях"
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияМария ЗахароваДженнифер ПсакиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинСШАВ мире
 
 
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