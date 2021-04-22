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Временную желтую разметку для военной техники начали наносить в Москве
Временную желтую разметку для военной техники начали наносить в Москве
На Тверской улице в Москве начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:33
2021-04-22T10:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Тверской улице в Москве начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Прошедшей ночью специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая", - отметил Бирюков.По его словам, на линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и параде Победы, который состоится 9 мая.Глава Комплекса городского хозяйства призвал водителей быть внимательнее на указанном участке дороги.Он отметил, что для беспрепятственного проезда военной техники к месту временного дислоцирования по заявке Минобороны будут разобраны разграничительные ограждения и демонтирован островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее в соответствии с маршрутной картой.После проведения мероприятий ограждения будут восстановлены.
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петр бирюков, москва

Временную желтую разметку для военной техники начали наносить в Москве

10:33 22.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВысадка липовой аллеи на Тверской улице
Высадка липовой аллеи на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Тверской улице в Москве начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Прошедшей ночью специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая", - отметил Бирюков.
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По его словам, на линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и параде Победы, который состоится 9 мая.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал водителей быть внимательнее на указанном участке дороги.
"Желтая разметка наносится исключительно для движения военной техники, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что для беспрепятственного проезда военной техники к месту временного дислоцирования по заявке Минобороны будут разобраны разграничительные ограждения и демонтирован островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее в соответствии с маршрутной картой.
После проведения мероприятий ограждения будут восстановлены.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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