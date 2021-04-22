https://ria.ru/20210422/razmetka-1729409485.html

Временную желтую разметку для военной техники начали наносить в Москве

Временную желтую разметку для военной техники начали наносить в Москве

На Тверской улице в Москве начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:33

2021-04-22T10:33

2021-04-22T10:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Тверской улице в Москве начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Прошедшей ночью специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая", - отметил Бирюков.По его словам, на линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и параде Победы, который состоится 9 мая.Глава Комплекса городского хозяйства призвал водителей быть внимательнее на указанном участке дороги.Он отметил, что для беспрепятственного проезда военной техники к месту временного дислоцирования по заявке Минобороны будут разобраны разграничительные ограждения и демонтирован островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее в соответствии с маршрутной картой.После проведения мероприятий ограждения будут восстановлены.

https://ria.ru/20210422/park-1729398642.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва