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В Кремле прокомментировали идею Путина о бесконфликтном пространстве
В Кремле прокомментировали идею Путина о бесконфликтном пространстве
Идея президента РФ Владимира Путина о бесконфликтном пространстве, озвученная в ходе послания в среду, может быть обсуждена на саммите ядерных держав, заявил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:37
2021-04-22T12:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о бесконфликтном пространстве, озвученная в ходе послания в среду, может быть обсуждена на саммите ядерных держав, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. Он добавил, что Россия, как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением."Безусловно, президент еще раз подчеркнул актуальность инициативы и особую ответственность, которую ядерные державы несут, и актуальность инициативы по проведению саммита четверки. Ранее он формулировал основную задачу такого возможного саммита с тем, чтобы хотя бы сформулировать те угрозы, которые перед нами стоят, и основные подходы, которыми следует руководствоваться в поисках решений и ответов на существующие вызовы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что именно подразумевал Путин в послании, говоря о необходимости создать бесконфликтную среду, может ли это быть совместный документ с иностранными партнерами, проведение конференции или саммита "ядерной пятерки".
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле прокомментировали идею Путина о бесконфликтном пространстве

12:37 22.04.2021 (обновлено: 12:43 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о бесконфликтном пространстве, озвученная в ходе послания в среду, может быть обсуждена на саммите ядерных держав, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. Он добавил, что Россия, как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением.
"Безусловно, президент еще раз подчеркнул актуальность инициативы и особую ответственность, которую ядерные державы несут, и актуальность инициативы по проведению саммита четверки. Ранее он формулировал основную задачу такого возможного саммита с тем, чтобы хотя бы сформулировать те угрозы, которые перед нами стоят, и основные подходы, которыми следует руководствоваться в поисках решений и ответов на существующие вызовы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что именно подразумевал Путин в послании, говоря о необходимости создать бесконфликтную среду, может ли это быть совместный документ с иностранными партнерами, проведение конференции или саммита "ядерной пятерки".
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