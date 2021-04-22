https://ria.ru/20210422/puteshestviya-1729158974.html

Туристы рассказали, как COVID-19 повлиял на их отношение к путешествиям

Туристы рассказали, как COVID-19 повлиял на их отношение к путешествиям

В 2021 году и ближайшем будущем, когда поездки снова станут безопасными, путешественники станут уделять больше внимания экологическим аспектам туризма, такие... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:33

2021-04-22T10:33

2021-04-22T10:33

туризм

коронавирус covid-19

туризм

booking.com

туристы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155730/91/1557309100_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_35d6f9bb4df18522f5c32471f1f761f8.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В 2021 году и ближайшем будущем, когда поездки снова станут безопасными, путешественники станут уделять больше внимания экологическим аспектам туризма, такие данные получили эксперты в ходе глобального исследования, сообщает Booking.com. Опрос был проведен среди 20 934 респондентов из 28 стран, в нем приняли участие более тысячи человек из России.Пандемия заставила многих поставить планы на паузу и обратить внимание на то, какое воздействие они оказывают на окружающую среду и местную экономику. Так, 60 процентов респондентов из России сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом они хотят путешествовать более осознанно. Треть опрошенных (30 процентов) не намерены посещать популярные туристические места, почти половина (47 процентов) будут избегать поездок в высокий сезон.Согласно еще одному опросу, в котором приняли участие также более тысячи респондентов из России, 52 процента из них хотят, чтобы деньги, потраченные во время путешествий, шли на развитие местной экономики. При этом 74 процента туристов планируют хотя бы раз остановиться в экологичном жилье. Примерно столько же (73 процента) признались, что возникшая в условиях пандемии пауза вдохновила их сделать экологически безопасные поездки своим приоритетом в будущем.

https://ria.ru/20210314/puteshestviya-1600823856.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, booking.com, туристы, новости - туризм