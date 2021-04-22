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Туризм
https://ria.ru/20210422/puteshestviya-1729158974.html
Туристы рассказали, как COVID-19 повлиял на их отношение к путешествиям
Туристы рассказали, как COVID-19 повлиял на их отношение к путешествиям
В 2021 году и ближайшем будущем, когда поездки снова станут безопасными, путешественники станут уделять больше внимания экологическим аспектам туризма, такие... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:33
2021-04-22T10:33
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В 2021 году и ближайшем будущем, когда поездки снова станут безопасными, путешественники станут уделять больше внимания экологическим аспектам туризма, такие данные получили эксперты в ходе глобального исследования, сообщает Booking.com. Опрос был проведен среди 20 934 респондентов из 28 стран, в нем приняли участие более тысячи человек из России.Пандемия заставила многих поставить планы на паузу и обратить внимание на то, какое воздействие они оказывают на окружающую среду и местную экономику. Так, 60 процентов респондентов из России сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом они хотят путешествовать более осознанно. Треть опрошенных (30 процентов) не намерены посещать популярные туристические места, почти половина (47 процентов) будут избегать поездок в высокий сезон.Согласно еще одному опросу, в котором приняли участие также более тысячи респондентов из России, 52 процента из них хотят, чтобы деньги, потраченные во время путешествий, шли на развитие местной экономики. При этом 74 процента туристов планируют хотя бы раз остановиться в экологичном жилье. Примерно столько же (73 процента) признались, что возникшая в условиях пандемии пауза вдохновила их сделать экологически безопасные поездки своим приоритетом в будущем.
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коронавирус covid-19, туризм, booking.com, туристы, новости - туризм

Туристы рассказали, как COVID-19 повлиял на их отношение к путешествиям

10:33 22.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПосетители фестиваля "Лотос-2019" на озере "Бассейн" близ села Яковлевка
Посетители фестиваля Лотос-2019 на озере Бассейн близ села Яковлевка - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В 2021 году и ближайшем будущем, когда поездки снова станут безопасными, путешественники станут уделять больше внимания экологическим аспектам туризма, такие данные получили эксперты в ходе глобального исследования, сообщает Booking.com.
Опрос был проведен среди 20 934 респондентов из 28 стран, в нем приняли участие более тысячи человек из России.
Пандемия заставила многих поставить планы на паузу и обратить внимание на то, какое воздействие они оказывают на окружающую среду и местную экономику. Так, 60 процентов респондентов из России сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом они хотят путешествовать более осознанно.
Треть опрошенных (30 процентов) не намерены посещать популярные туристические места, почти половина (47 процентов) будут избегать поездок в высокий сезон.
Согласно еще одному опросу, в котором приняли участие также более тысячи респондентов из России, 52 процента из них хотят, чтобы деньги, потраченные во время путешествий, шли на развитие местной экономики.
При этом 74 процента туристов планируют хотя бы раз остановиться в экологичном жилье. Примерно столько же (73 процента) признались, что возникшая в условиях пандемии пауза вдохновила их сделать экологически безопасные поездки своим приоритетом в будущем.
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