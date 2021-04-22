https://ria.ru/20210422/proisshestviya-1729461565.html

При хлопке газа в Нижегородской области пострадали двое человек

При хлопке газа в Нижегородской области пострадали двое человек

Два человека получили травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:15

2021-04-22T14:15

2021-04-22T14:15

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Два человека получили травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По предварительным данным, ранним утром в четверг хлопок произошел в доме на улице Пятая Липовая в городе Бор. Пострадали 78-летние супруги, они доставлены в районную больницу. На место происшествия выехали следователи СК и организовали доследственную проверку."При осмотре места происшествия следователи СК установили, что дом газифицирован, имеется котел. При этом в газовой разводке по дому обнаружена врезка, не соответствующая проектной документации. В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия. Устанавливается причина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210307/khlopok-1600308897.html

нижегородская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия