https://ria.ru/20210422/probuzhdenie-1729555527.html

Врач назвал простой способ просыпаться бодрым

Врач назвал простой способ просыпаться бодрым

Врач Каран Радж объяснил, что вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T23:00

2021-04-22T23:00

2021-04-22T23:11

здоровье

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач Каран Радж объяснил, что вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна. По словам медика, рассчитать время, во сколько стоит ложиться спать, помогает "правило 90 минут"."Каждую ночь ваш мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, затем вы входите в глубокий сон, затем снова возвращаетесь к поверхностному. Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов", — объяснил он в ролике в TikTok. По словам Раджа, следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться, пока вы не дойдете до времени, в которое вам комфортно лечь спать.Автор видео также отметил, что у каждого из нас уникальная продолжительность циклов сна, так что совет не будет универсальным.Ролик собрал более миллиона просмотров. В комментариях многие пользователи социальной сети написали, что метод работает.

https://ria.ru/20210417/bessonnitsa-1728679219.html

https://ria.ru/20210318/son-1601780392.html

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здоровье, общество