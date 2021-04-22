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Врач назвал простой способ просыпаться бодрым
Врач назвал простой способ просыпаться бодрым
Врач Каран Радж объяснил, что вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T23:00
2021-04-22T23:11
здоровье
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач Каран Радж объяснил, что вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна. По словам медика, рассчитать время, во сколько стоит ложиться спать, помогает "правило 90 минут"."Каждую ночь ваш мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, затем вы входите в глубокий сон, затем снова возвращаетесь к поверхностному. Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов", — объяснил он в ролике в TikTok. По словам Раджа, следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться, пока вы не дойдете до времени, в которое вам комфортно лечь спать.Автор видео также отметил, что у каждого из нас уникальная продолжительность циклов сна, так что совет не будет универсальным.Ролик собрал более миллиона просмотров. В комментариях многие пользователи социальной сети написали, что метод работает.
https://ria.ru/20210417/bessonnitsa-1728679219.html
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здоровье, общество

Врач назвал простой способ просыпаться бодрым

23:00 22.04.2021 (обновлено: 23:11 22.04.2021)
 
© Depositphotos / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Depositphotos / NatashaFedorova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач Каран Радж объяснил, что вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна.
По словам медика, рассчитать время, во сколько стоит ложиться спать, помогает "правило 90 минут".
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"Каждую ночь ваш мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, затем вы входите в глубокий сон, затем снова возвращаетесь к поверхностному. Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов", — объяснил он в ролике в TikTok.
По словам Раджа, следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться, пока вы не дойдете до времени, в которое вам комфортно лечь спать.
Автор видео также отметил, что у каждого из нас уникальная продолжительность циклов сна, так что совет не будет универсальным.
Ролик собрал более миллиона просмотров. В комментариях многие пользователи социальной сети написали, что метод работает.
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