https://ria.ru/20210422/priznanie-1729389237.html

WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи

WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи более века назад, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T03:33

2021-04-22T03:33

2021-04-22T03:33

европарламент

всемирный совет церквей

дональд трамп

госдума рф

джо байден

москва

турция

сша

анкара

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи более века назад, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. Его предшественник Дональд Трамп это сделать отказывался, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.В марте комитет сената США по международным отношениям призвал Байдена признать геноцид армян. Конгрессмены отметили, что ранее в своем заявлении в 2020 году Байден признавал геноцид армянского народа "геноцидом", и призвали его сделать это снова уже в роли президента страны.По словам официальных лиц, на которых ссылается WSJ, Байден намерен признать геноцидом депортацию и массовые убийства армян в Османской империей в ходе событий, начавшихся в 1915 году.Предыдущий президент США Дональд Трамп называл события 1915 года армянским термином Мец Егерн, что значит "великое злодеяние", но воздерживался от слова "геноцид". Конгресс США не раз принимал резолюции с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, но администрация США на этот шаг не шла, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20200424/1570540303.html

https://ria.ru/20200424/1570403136.html

москва

турция

сша

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армения

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