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Ветеран ВОВ погиб при пожаре в жилом доме в Башкирии
Ветеран ВОВ погиб при пожаре в жилом доме в Башкирии
Девяностошестилетний ветеран Великой Отечественной войны погиб при пожаре в жилом доме в башкирском Салавате, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T22:48
2021-04-22T22:48
2021-04-22T22:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
салават
происшествия
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Девяностошестилетний ветеран Великой Отечественной войны погиб при пожаре в жилом доме в башкирском Салавате, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, пожар произошёл в жилом двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого в Салавате."В ходе тушения пожара обнаружен мужчина, 1925 года рождения. Передан в руки медиков. К сожалению, бригадой скорой медицинской помощи констатирована его смерть. Погибший был ветераном Великой Отечественной войны", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.Отмечается, что причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
https://ria.ru/20210421/pozhar-1729193377.html
салават
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), салават, происшествия