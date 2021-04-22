https://ria.ru/20210422/pozhar-1729554653.html

Ветеран ВОВ погиб при пожаре в жилом доме в Башкирии

Ветеран ВОВ погиб при пожаре в жилом доме в Башкирии

Девяностошестилетний ветеран Великой Отечественной войны погиб при пожаре в жилом доме в башкирском Салавате, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T22:48

2021-04-22T22:48

2021-04-22T22:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

салават

происшествия

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УФА, 22 апр - РИА Новости. Девяностошестилетний ветеран Великой Отечественной войны погиб при пожаре в жилом доме в башкирском Салавате, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, пожар произошёл в жилом двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого в Салавате."В ходе тушения пожара обнаружен мужчина, 1925 года рождения. Передан в руки медиков. К сожалению, бригадой скорой медицинской помощи констатирована его смерть. Погибший был ветераном Великой Отечественной войны", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.Отмечается, что причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

https://ria.ru/20210421/pozhar-1729193377.html

салават

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), салават, происшествия