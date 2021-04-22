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Ветеран ВОВ погиб при пожаре в жилом доме в Башкирии
Ветеран ВОВ погиб при пожаре в жилом доме в Башкирии
Девяностошестилетний ветеран Великой Отечественной войны погиб при пожаре в жилом доме в башкирском Салавате, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T22:48
2021-04-22T22:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
салават
происшествия
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Девяностошестилетний ветеран Великой Отечественной войны погиб при пожаре в жилом доме в башкирском Салавате, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, пожар произошёл в жилом двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого в Салавате."В ходе тушения пожара обнаружен мужчина, 1925 года рождения. Передан в руки медиков. К сожалению, бригадой скорой медицинской помощи констатирована его смерть. Погибший был ветераном Великой Отечественной войны", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.Отмечается, что причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), салават, происшествия

Ветеран ВОВ погиб при пожаре в жилом доме в Башкирии

22:48 22.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Девяностошестилетний ветеран Великой Отечественной войны погиб при пожаре в жилом доме в башкирском Салавате, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, пожар произошёл в жилом двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого в Салавате.
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"В ходе тушения пожара обнаружен мужчина, 1925 года рождения. Передан в руки медиков. К сожалению, бригадой скорой медицинской помощи констатирована его смерть. Погибший был ветераном Великой Отечественной войны", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Отмечается, что причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СалаватПроисшествия
 
 
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