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Во Владивостоке пожарные спасли 11 человек после возгорания в квартире
Во Владивостоке пожарные спасли 11 человек после возгорания в квартире
Пожарные спасли 11 человек, среди которых двое детей, после возгорания в квартире жилого дома во Владивостоке, еще 40 человек были эвакуированы, пострадавших... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:30
2021-04-22T17:30
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Пожарные спасли 11 человек, среди которых двое детей, после возгорания в квартире жилого дома во Владивостоке, еще 40 человек были эвакуированы, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Адмирала Горшкова во Владивостоке поступило в 19.48 (12.48 мск), через три минуты, в 19.51 (12.51 мск), на место прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что в одной из квартир горела мебель.Отмечается, что в целях безопасности спасатели эвакуировали 40 человек, из которых пятеро детей. Пострадавших нет. В тушении принимали участие 16 человек личного состава и четыре единицы техники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке пожарные спасли 11 человек после возгорания в квартире

17:30 22.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Пожарные спасли 11 человек, среди которых двое детей, после возгорания в квартире жилого дома во Владивостоке, еще 40 человек были эвакуированы, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Адмирала Горшкова во Владивостоке поступило в 19.48 (12.48 мск), через три минуты, в 19.51 (12.51 мск), на место прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что в одной из квартир горела мебель.
"Приступив к тушению, в 20.06 (13.06 мск) пожар был локализован, а в 20.37 (13.37 мск) полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 10 квадратных метров. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев из отрезанных дымом квартир были спасены 11 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях безопасности спасатели эвакуировали 40 человек, из которых пятеро детей. Пострадавших нет. В тушении принимали участие 16 человек личного состава и четыре единицы техники.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
 
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