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Во Владивостоке пожарные спасли 11 человек после возгорания в квартире

Во Владивостоке пожарные спасли 11 человек после возгорания в квартире

Пожарные спасли 11 человек, среди которых двое детей, после возгорания в квартире жилого дома во Владивостоке, еще 40 человек были эвакуированы, пострадавших... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:30

2021-04-22T17:30

2021-04-22T17:30

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Пожарные спасли 11 человек, среди которых двое детей, после возгорания в квартире жилого дома во Владивостоке, еще 40 человек были эвакуированы, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Адмирала Горшкова во Владивостоке поступило в 19.48 (12.48 мск), через три минуты, в 19.51 (12.51 мск), на место прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что в одной из квартир горела мебель.Отмечается, что в целях безопасности спасатели эвакуировали 40 человек, из которых пятеро детей. Пострадавших нет. В тушении принимали участие 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

россия

владивосток

приморский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия