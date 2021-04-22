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Во Владивостоке пожарные спасли 11 человек после возгорания в квартире
Во Владивостоке пожарные спасли 11 человек после возгорания в квартире
Пожарные спасли 11 человек, среди которых двое детей, после возгорания в квартире жилого дома во Владивостоке, еще 40 человек были эвакуированы, пострадавших... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:30
2021-04-22T17:30
2021-04-22T17:30
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Пожарные спасли 11 человек, среди которых двое детей, после возгорания в квартире жилого дома во Владивостоке, еще 40 человек были эвакуированы, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Адмирала Горшкова во Владивостоке поступило в 19.48 (12.48 мск), через три минуты, в 19.51 (12.51 мск), на место прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что в одной из квартир горела мебель.Отмечается, что в целях безопасности спасатели эвакуировали 40 человек, из которых пятеро детей. Пострадавших нет. В тушении принимали участие 16 человек личного состава и четыре единицы техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия