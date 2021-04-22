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Дело о гибели 12 человек из-за пожара в Красногорске направили в суд
Дело о гибели 12 человек из-за пожара в Красногорске направили в суд
Дело о гибели 12 человек из-за пожара в пансионате в Красногорске направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:22
2021-04-22T15:04
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дело о гибели 12 человек из-за пожара в пансионате в Красногорске направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура.По версии следствия, из-за нарушения правил пожарной безопасности 38-летним жителем столицы, в одном из пансионатов Красногорска от отравления угарным газом умерли девять человек, трое скончались от ожогов в больнице, а одна женщина получила тяжкий вред здоровью.По данным старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, перед судом предстанет предприниматель, открывший хоспис в арендуемом доме в Подмосковье. Мужчина разместил в интернете рекламу и нанял персонал без заключения трудовых договоров. Обвиняемый без согласия владельца сделал перепланировку: возвел перегородки, установил дополнительные розетки. Однако он не оборудовал дом системой пожарной сигнализации и не разработал систему управления эвакуацией людей при пожаре. При всех перечисленных нарушениях мужчина заключил с родственниками пожилых людей порядка 29 договоров о размещении пенсионеров в хосписе. В результате, 10 мая 2020 года в хосписе произошел пожар."Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 12 человек в пансионате для пожилых людей. Уголовное дело будет направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.Врадий добавила, что мужчина обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и в полном объеме возместил родственникам погибших материальный ущерб и затраты на похороны.
https://ria.ru/20200511/1571272815.html
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россия
красногорск
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), россия, красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

Дело о гибели 12 человек из-за пожара в Красногорске направили в суд

14:22 22.04.2021 (обновлено: 15:04 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дело о гибели 12 человек из-за пожара в пансионате в Красногорске направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура.
По версии следствия, из-за нарушения правил пожарной безопасности 38-летним жителем столицы, в одном из пансионатов Красногорска от отравления угарным газом умерли девять человек, трое скончались от ожогов в больнице, а одна женщина получила тяжкий вред здоровью.
Кадры задержания организатора хосписа, где при пожаре погибли люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2020
11 мая 2020, 12:48
СК опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске
По данным старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, перед судом предстанет предприниматель, открывший хоспис в арендуемом доме в Подмосковье. Мужчина разместил в интернете рекламу и нанял персонал без заключения трудовых договоров. Обвиняемый без согласия владельца сделал перепланировку: возвел перегородки, установил дополнительные розетки. Однако он не оборудовал дом системой пожарной сигнализации и не разработал систему управления эвакуацией людей при пожаре. При всех перечисленных нарушениях мужчина заключил с родственниками пожилых людей порядка 29 договоров о размещении пенсионеров в хосписе. В результате, 10 мая 2020 года в хосписе произошел пожар.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 12 человек в пансионате для пожилых людей. Уголовное дело будет направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Кадры с места пожара в хосписе в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 11.05.2020
11 мая 2020, 02:37
Опубликованы кадры с места пожара в хосписе в Красногорске
Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.
Врадий добавила, что мужчина обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и в полном объеме возместил родственникам погибших материальный ущерб и затраты на похороны.
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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