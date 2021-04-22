https://ria.ru/20210422/pozhar-1729463588.html

Дело о гибели 12 человек из-за пожара в Красногорске направили в суд

Дело о гибели 12 человек из-за пожара в Красногорске направили в суд

Дело о гибели 12 человек из-за пожара в пансионате в Красногорске направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:22

2021-04-22T14:22

2021-04-22T15:04

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дело о гибели 12 человек из-за пожара в пансионате в Красногорске направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура.По версии следствия, из-за нарушения правил пожарной безопасности 38-летним жителем столицы, в одном из пансионатов Красногорска от отравления угарным газом умерли девять человек, трое скончались от ожогов в больнице, а одна женщина получила тяжкий вред здоровью.По данным старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, перед судом предстанет предприниматель, открывший хоспис в арендуемом доме в Подмосковье. Мужчина разместил в интернете рекламу и нанял персонал без заключения трудовых договоров. Обвиняемый без согласия владельца сделал перепланировку: возвел перегородки, установил дополнительные розетки. Однако он не оборудовал дом системой пожарной сигнализации и не разработал систему управления эвакуацией людей при пожаре. При всех перечисленных нарушениях мужчина заключил с родственниками пожилых людей порядка 29 договоров о размещении пенсионеров в хосписе. В результате, 10 мая 2020 года в хосписе произошел пожар."Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 12 человек в пансионате для пожилых людей. Уголовное дело будет направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.Врадий добавила, что мужчина обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и в полном объеме возместил родственникам погибших материальный ущерб и затраты на похороны.

https://ria.ru/20200511/1571272815.html

https://ria.ru/20200511/1571260782.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), россия, красногорск, московская область (подмосковье), происшествия