Дело о гибели 12 человек из-за пожара в Красногорске направили в суд
14:22 22.04.2021 (обновлено: 15:04 22.04.2021)
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дело о гибели 12 человек из-за пожара в пансионате в Красногорске направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура.
По версии следствия, из-за нарушения правил пожарной безопасности 38-летним жителем столицы, в одном из пансионатов Красногорска от отравления угарным газом умерли девять человек, трое скончались от ожогов в больнице, а одна женщина получила тяжкий вред здоровью.
11 мая 2020, 12:48СК опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске
По данным старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, перед судом предстанет предприниматель, открывший хоспис в арендуемом доме в Подмосковье. Мужчина разместил в интернете рекламу и нанял персонал без заключения трудовых договоров. Обвиняемый без согласия владельца сделал перепланировку: возвел перегородки, установил дополнительные розетки. Однако он не оборудовал дом системой пожарной сигнализации и не разработал систему управления эвакуацией людей при пожаре. При всех перечисленных нарушениях мужчина заключил с родственниками пожилых людей порядка 29 договоров о размещении пенсионеров в хосписе. В результате, 10 мая 2020 года в хосписе произошел пожар.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 12 человек в пансионате для пожилых людей. Уголовное дело будет направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
11 мая 2020, 02:37Опубликованы кадры с места пожара в хосписе в Красногорске
Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.
Врадий добавила, что мужчина обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и в полном объеме возместил родственникам погибших материальный ущерб и затраты на похороны.