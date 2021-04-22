В Архангельской области сгорели 26 домов
10:43 22.04.2021 (обновлено: 11:50 22.04.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиТушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в четырех населенных пунктах региона в среду огнем были уничтожены 26 домов и поврежден объект культурного наследия – церковь в деревне Цивозерский погост, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"В Архангельской области 21 апреля в четырех населенных пунктах Няндомского, Верхнетоемского и Красноборского районов… произошли пожары, в результате которых сгорело 26 домов (один жилой, 21 дачный, четыре нежилых), две хозяйственных постройки и автомашина", - говорится в сообщении.
Вчера, 08:18Житель Новосибирска уничтожил 63 дачи
В региональной прокуратуре уточнили, что в деревне Цивозерский погост пострадал объект культурного наследия федерального значения – церковь Апостолов Петра и Павла. Жертв нет, пожары локализованы, их причины устанавливаются. "Прокурорами организованы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в населенных пунктах, их готовности к пожароопасному сезону", - добавили в ведомстве.
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиТушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
1 из 2
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиТушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
2 из 2
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
1 из 2
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
2 из 2
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
По данным регионального МЧС, в среду в деревне Цивозерский погост Красноборского района сгорело 11 заброшенных домов, был поврежден купол церкви. В деревне уже давно никто постоянно не живёт, но летом некоторые дома использовались в качестве дач. Как отмечают в ведомстве, доставлять пожарные автомобили на другой берег реки пришлось при помощи паромной переправы. Добавляется, что сильный ветер и засушливая погода способствовали стремительному распространению пламени.
21 апреля, 09:23Пожар в жилом доме в Балашихе потушили
В ведомстве также отметили, что за минувшие дежурные сутки в Архангельской области ликвидировано 12 палов (поджогов – ред.) сухой растительности. Общая площадь пожаров составила 70,403 гектара. Самые крупные травяные пожары произошли в Котласском, Пинежском и Приморском районах. В общей сложности с начала года в регионе произошло уже 74 пала сухой растительности.