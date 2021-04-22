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В Архангельской области сгорели 26 домов
В Архангельской области сгорели 26 домов
Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в четырех населенных пунктах региона в среду огнем были уничтожены 26 домов и поврежден объект РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:43
2021-04-22T11:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
приморский район
происшествия
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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в четырех населенных пунктах региона в среду огнем были уничтожены 26 домов и поврежден объект культурного наследия – церковь в деревне Цивозерский погост, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."В Архангельской области 21 апреля в четырех населенных пунктах Няндомского, Верхнетоемского и Красноборского районов… произошли пожары, в результате которых сгорело 26 домов (один жилой, 21 дачный, четыре нежилых), две хозяйственных постройки и автомашина", - говорится в сообщении.В региональной прокуратуре уточнили, что в деревне Цивозерский погост пострадал объект культурного наследия федерального значения – церковь Апостолов Петра и Павла. Жертв нет, пожары локализованы, их причины устанавливаются. "Прокурорами организованы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в населенных пунктах, их готовности к пожароопасному сезону", - добавили в ведомстве.По данным регионального МЧС, в среду в деревне Цивозерский погост Красноборского района сгорело 11 заброшенных домов, был поврежден купол церкви. В деревне уже давно никто постоянно не живёт, но летом некоторые дома использовались в качестве дач. Как отмечают в ведомстве, доставлять пожарные автомобили на другой берег реки пришлось при помощи паромной переправы. Добавляется, что сильный ветер и засушливая погода способствовали стремительному распространению пламени.В ведомстве также отметили, что за минувшие дежурные сутки в Архангельской области ликвидировано 12 палов (поджогов – ред.) сухой растительности. Общая площадь пожаров составила 70,403 гектара. Самые крупные травяные пожары произошли в Котласском, Пинежском и Приморском районах. В общей сложности с начала года в регионе произошло уже 74 пала сухой растительности.
https://ria.ru/20210422/dachnik-1729394729.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, приморский район, происшествия

В Архангельской области сгорели 26 домов

10:43 22.04.2021 (обновлено: 11:50 22.04.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиТушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в четырех населенных пунктах региона в среду огнем были уничтожены 26 домов и поврежден объект культурного наследия – церковь в деревне Цивозерский погост, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"В Архангельской области 21 апреля в четырех населенных пунктах Няндомского, Верхнетоемского и Красноборского районов… произошли пожары, в результате которых сгорело 26 домов (один жилой, 21 дачный, четыре нежилых), две хозяйственных постройки и автомашина", - говорится в сообщении.
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В региональной прокуратуре уточнили, что в деревне Цивозерский погост пострадал объект культурного наследия федерального значения – церковь Апостолов Петра и Павла. Жертв нет, пожары локализованы, их причины устанавливаются. "Прокурорами организованы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в населенных пунктах, их готовности к пожароопасному сезону", - добавили в ведомстве.
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиТушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
1 из 2
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиТушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
2 из 2
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
1 из 2
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
2 из 2
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
По данным регионального МЧС, в среду в деревне Цивозерский погост Красноборского района сгорело 11 заброшенных домов, был поврежден купол церкви. В деревне уже давно никто постоянно не живёт, но летом некоторые дома использовались в качестве дач. Как отмечают в ведомстве, доставлять пожарные автомобили на другой берег реки пришлось при помощи паромной переправы. Добавляется, что сильный ветер и засушливая погода способствовали стремительному распространению пламени.
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В ведомстве также отметили, что за минувшие дежурные сутки в Архангельской области ликвидировано 12 палов (поджогов – ред.) сухой растительности. Общая площадь пожаров составила 70,403 гектара. Самые крупные травяные пожары произошли в Котласском, Пинежском и Приморском районах. В общей сложности с начала года в регионе произошло уже 74 пала сухой растительности.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьПриморский районПроисшествия
 
 
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