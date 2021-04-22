В Чехии призвали союзников по НАТО помочь посольству в Москве
14:09 22.04.2021 (обновлено: 14:31 22.04.2021)
По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.
20 апреля, 08:00Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
Как говорится в сообщении, глава МИД Чехии в четверг "ознакомил союзников в Североатлантическом совете НАТО с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице". Он также поблагодарил союзников за их солидарность и попросил их о дальнейшей поддержке.
"Глава чешского внешнеполитического ведомства повторил просьбу Чехии к союзникам по НАТО о вызове российских послов в этих странах, что послужило бы доказательством протеста против деструктивной деятельности России в отношении безопасности стран НАТО, а также попросил оказать практическую помощь парализованному в настоящее время чешскому посольству в Москве", - говорится в сообщении.
В Чехии сообщили 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. В МИД РФ назвали ситуацию с расследованием взрывов в Чехии "маразматическим парадом".
Из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.