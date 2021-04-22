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Медведев призвал ЕР выполнить поручения Путина быстро и эффективно

Медведев призвал ЕР выполнить поручения Путина быстро и эффективно

Поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, необходимо выполнить быстро и эффективно, заявил председатель партии... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:23

2021-04-22T18:23

2021-04-22T18:34

дмитрий медведев

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, необходимо выполнить быстро и эффективно, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Наша задача с вами общая - выполнить те поручения, которые были поставлены президентом, максимально быстро и эффективно, вести работу над законодательным обеспечением послания, обсуждать ее с людьми нужно будет на всех уровнях представительной власти", - сказал Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии.Этот документ, подчеркнул Медведев, определяет жизнь государства и общества на ближайшую перспективу, перед всеми органами власти поставлены важные задачи, связанные с эффективным развитием экономики страны, социальной сферы, обеспечением обороны и безопасности государства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика