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Медведев призвал ЕР выполнить поручения Путина быстро и эффективно
Медведев призвал ЕР выполнить поручения Путина быстро и эффективно
Поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, необходимо выполнить быстро и эффективно, заявил председатель партии... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:23
2021-04-22T18:23
2021-04-22T18:34
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, необходимо выполнить быстро и эффективно, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Наша задача с вами общая - выполнить те поручения, которые были поставлены президентом, максимально быстро и эффективно, вести работу над законодательным обеспечением послания, обсуждать ее с людьми нужно будет на всех уровнях представительной власти", - сказал Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии.Этот документ, подчеркнул Медведев, определяет жизнь государства и общества на ближайшую перспективу, перед всеми органами власти поставлены важные задачи, связанные с эффективным развитием экономики страны, социальной сферы, обеспечением обороны и безопасности государства.
РИА Новости
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дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным
в послании Федеральному собранию, необходимо выполнить быстро и эффективно, заявил председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
.
"Наша задача с вами общая - выполнить те поручения, которые были поставлены президентом, максимально быстро и эффективно, вести работу над законодательным обеспечением послания, обсуждать ее с людьми нужно будет на всех уровнях представительной власти", - сказал Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии.
Этот документ, подчеркнул Медведев, определяет жизнь государства и общества на ближайшую перспективу, перед всеми органами власти поставлены важные задачи, связанные с эффективным развитием экономики страны, социальной сферы, обеспечением обороны и безопасности государства.