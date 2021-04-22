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Мишустин призвал незамедлительно приступить к выполнению послания Путина
Мишустин призвал незамедлительно приступить к выполнению послания Путина
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не ждать незамедлительно приступить к выполнению поручений президента Владимира Путина, озвученных в послании... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:29
2021-04-22T12:29
2021-04-22T13:24
россия
михаил мишустин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не ждать незамедлительно приступить к выполнению поручений президента Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию."Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня", — сказал он на заседании правительства.В частности, он указал на необходимость подготовить соответствующую правовую базу.Накануне российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию. Большая его часть посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, политика