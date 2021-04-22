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Мишустин призвал незамедлительно приступить к выполнению послания Путина

Мишустин призвал незамедлительно приступить к выполнению послания Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не ждать незамедлительно приступить к выполнению поручений президента Владимира Путина, озвученных в послании... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:29

2021-04-22T12:29

2021-04-22T13:24

россия

михаил мишустин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не ждать незамедлительно приступить к выполнению поручений президента Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию."Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня", — сказал он на заседании правительства.В частности, он указал на необходимость подготовить соответствующую правовую базу.Накануне российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию. Большая его часть посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.

https://ria.ru/20210422/matvienko-1729392795.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, владимир путин, политика